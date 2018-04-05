Непобежденный россиянин назвал Головкина в числе своих любимых боксеров

— Я очень люблю смотреть бои Мэнни Пакьяо, очень зрелищный и бьющий боксер, он и вне бокса ведет себя достойно. Также смотрю на Геннадия Головкина, а примером бойцовского характера, терпения и целеустремленности для меня является мой земляк Хабиб Нурмагомедов. Он, можно сказать, прошел через огонь и воду, чтобы дойти до чемпионского пояса — и вот в эти выходные он будет биться за него. Очень жду его боя и желаю победы в предстоящем непростом поединке, надеюсь что он когда-нибудь будет присутствовать на моем боксерском вечере.