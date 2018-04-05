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13:07 (мск), источник: Sports.kz

Непобежденный россиянин назвал Головкина в числе своих любимых боксеров

Российский боксер Заур Абдуллаев (8−0, 6 КО) признался, что следит за карьерой казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО).

— Есть ли имена в боксе, на которые ты равняешься — любимые боксеры из действующих и тех, что уже закончили?

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— Я очень люблю смотреть бои Мэнни Пакьяо, очень зрелищный и бьющий боксер, он и вне бокса ведет себя достойно. Также смотрю на Геннадия Головкина, а примером бойцовского характера, терпения и целеустремленности для меня является мой земляк Хабиб Нурмагомедов. Он, можно сказать, прошел через огонь и воду, чтобы дойти до чемпионского пояса — и вот в эти выходные он будет биться за него. Очень жду его боя и желаю победы в предстоящем непростом поединке, надеюсь что он когда-нибудь будет присутствовать на моем боксерском вечере.

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