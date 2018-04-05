WBC разрешил Головкину провести добровольную защиту и выставил на кон пояс «Реальный герой»

Этот пояс планировалось выставить на поединок Головкина с мексиканским боксером Саулем «Канело» Альваресом, но после его отмены президент WBC Маурисио Сулейман решил подарить «уникальный» пояс бойцам минимальных весовых категорий. Ожидалось, что он должен бы стоять на кону боя между Ванхенгом Менайотином (49−0, 17 КО) из Таиланда и панамцем Лероем Эстрада (16−2, 6 КО). Поединок состоится 2 мая в Таиланде, и если в нем победит таец, то он одержит 50-ю победу при отсутствии поражений.

Однако, как пишет издание, спустя несколько дней Сулейман передумал — пояс получит победитель следующего боя с участием Головкина.

«Очень печально, что бой между Головкиным и Альваресом не состоится. Но правила — прежде всего, а Атлетическая комиссия штата Невада в расследовании дела Альвареса действовала по уставу. Наша позиция, впрочем как всегда, предельно ясна — мы согласны на то, чтобы чемпион Головкин провел добровольную защиту титула.