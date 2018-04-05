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11:25 (мск), источник: Sports.kz

«Головкин попал мне волосами в глаз, я оказался в больнице». Бывший чемпион Мира IBF о бое с GGG

39-летний боксер из Уганды Кассим Оума по прозвищу Мечта, в 2011 году был нокаутирован Геннадием Головкиным.

Впрочем, сам бывший чемпион Мира в первом среднем весе по версии IBF до сих пор полагает, что нокаут в том поединке был зафиксирован неправильно. О чем сам и рассказал Sports.kz:

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— В бою со мной GGG использовал на мне свои приемы. Он попал мне своими волосами в глаз, это не было ударом. Хотя и оказался в итоге в больнице. Интересно, что сам Головкин рассказывал в интервью газете «Новый вестник» после того поединка вот что:

«Я знаю, что Кассим попал в больницу после боя. Причем, насколько мне известно, у него не только подозрение на кровоизлияние в мозг. Я слышал, что у него сломан нос, поврежден глаз очень сильно, скорее всего, задета сама глазница. Перед тем как вылетать из Панамы, мы узнавали, как он, нам сказали, что он находится в реанимации, по маленькому ходит кровью, сильно повреждена голова, короче, совсем плох»…

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