«Головкин попал мне волосами в глаз, я оказался в больнице». Бывший чемпион Мира IBF о бое с GGG

Впрочем, сам бывший чемпион Мира в первом среднем весе по версии IBF до сих пор полагает, что нокаут в том поединке был зафиксирован неправильно. О чем сам и рассказал Sports.kz:

— В бою со мной GGG использовал на мне свои приемы. Он попал мне своими волосами в глаз, это не было ударом. Хотя и оказался в итоге в больнице. Интересно, что сам Головкин рассказывал в интервью газете «Новый вестник» после того поединка вот что: