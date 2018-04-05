Глава WBC сказал, в чем виновен «Канело» перед реваншем с Головкиным

Напомним, во вторник Альварес официально заявил о том, что реванш не состоится — боксёру сперва предстоит 18 апреля пройти слушание по допинговому делу, инициированное Атлетической комиссией штата Невада. Ожидается, что мексиканец получит дисквалификацию на полгода (в случае, если сумеет доказать, что запрещённый препарат кленбутерол попал в его организм случайно) или на год.

В команде Альвареса считают, что кленбутерол попал в организм спортсмена через «заражённое мясо» — в Мексике препарат используют в животноводстве.

Своим видением произошедшего поделился Сулейман: «Каждый атлет несёт персональную ответственность за то, что попадает в его организм. И Альварес не является исключением. Канело виновен в том, что скушал “заражённое” мясо. Он виновен в этом. Но нечестно ему приписывать использование допинга. Очень жаль, что всё произошло именно так. Теперь 5 мая люди не увидят этот невероятный, интригующий поединок».