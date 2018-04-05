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10:38 (мск), источник: Vesti.kz

Forbes назвал пять соперников, с которыми может встретиться Головкин после отмены реванша с «Канело»

Один из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире Forbes назвал пять соперников, с которыми может встретиться чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин после отмены реванша с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который был запланирован на 5 мая, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В список издания вошли 30-летний американец Деметриус Андраде (25 боев, 25 побед, 16 нокаутом), чемпион мира по версии WBO в среднем весе 28-летний британец Билли Джо Сондерс (26 боев, 26−0, 12 КО), 32-летний украинец Сергей Деревянченко (12 боев, 12−0, 10 КО), чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе 26-летний мексиканец Хильберто Рамирес (37 боев, 37−0, 25 КО) и 29-летний ирландец Гэри О́Салливан (29 боев, 27−2, 19−1 КО).

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Напомним, что в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы Альвареса. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, официально отменен из-за отказа мексиканца.

После пресс-конференции «Канело» свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая. Свое желание встретиться с ним выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Также свое заявление после отказа «Канело» от боя с Головкиным сделал и чемпион WBO британец Билли Джо Сондерс. Он обратился к казахстанцу и предложил провести поединок за все пояса. А его промоутер Фрэнк Уоррен заявил о том, что готовит отличное предложение для казахстанского боксера.

Ранее стало известно, что в двух допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля в Мексике были обнаружены следы кленбутерола. Команда боксера настаивает, что запрещенные вещества попали через зараженное мясо.

В марте Альварес переместил тренировочный лагерь в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и сдал три чистые допинг-пробы, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила его. Слушание по делу Альвареса состоится 18 апреля — ему грозит годичная дисквалификация.

4 апреля президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, что надеется, что реванш между Альваресом и Головкиным все же состоится в 2018 году.

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По информации TMZ Sports, Головкин не против перенести несостоявшийся поединок на более поздний срок. Ожидается, что стороны обсудят возможность проведения боя осенью 2018 года.

Первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей, которая вызвала споры среди фанатов и специалистов. Этот результат сохранил за казахстанцем все его титулы, но прервал серию из 37 побед.

Forbes назвал пять соперников, с которыми может встретиться Головкин после отмены реванша с "Канело"
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