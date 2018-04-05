Стало известно место проведения следующего боя Головкина
Стало известно место проведения следующего боя чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стало известно место проведения следующего боя чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанского боксера Геннадия Головкина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, согласно информации BoxRec, поединок, который запланирован на 5 мая, пройдет на MGM Grand в
Напомним, что в ночь с 3 на 4 апреля состоялась
После
Также свое заявление после отказа «Канело» от боя с Головкиным сделал и чемпион WBO британец Билли Джо Сондерс. Он обратился к казахстанцу и предложил провести поединок за все пояса. А его промоутер Фрэнк Уоррен заявил о том, что готовит отличное предложение для казахстанского боксера.
Ранее стало известно, что в двух
В марте Альварес переместил тренировочный лагерь в
4 апреля президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, что надеется, что реванш между Альваресом и Головкиным все же состоится в 2018 году.
По информации TMZ Sports, Головкин не против перенести несостоявшийся поединок на более поздний срок. Ожидается, что стороны обсудят возможность проведения боя осенью 2018 года.
Первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября на арене