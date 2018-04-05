Поветкин: Сейчас у меня одно желание — провести бой с Джошуа, я уверен в себе

«В целом я доволен работой (в бою с Прайсом), за исключением момента с нокдауном. Хотя вначале я был закрепощенным, и много чего не получалось. Потом потихонечку раскрепостился и в итоге провел тот удар, который нарабатывали на спаррингах. Но мы еще будем разбирать этот поединок. Сейчас у меня одно желание — провести бой с Джошуа. Это будет хороший и интересный бой. Я уверен в себе!» — сказал Поветкин.