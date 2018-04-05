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10:12 (мск), источник: Р-Спорт

Поветкин: Сейчас у меня одно желание — провести бой с Джошуа, я уверен в себе

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Василий Конов-мл. Россиянин Александр Поветкин заявил РИА Новости, что очень хочет провести бой именно с чемпионом WBA (Super), IBF, WBO, и IBO в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа и уверен в собственных силах.

Источник: РИА "Новости"

Поветкин в субботу в Кардиффе в пятом раунде нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental.

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Поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором Джошуа единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера, которому принадлежал пояс WBO. Россиянин является обязательным претендентом по линии WBA (Super) и первым номером рейтинга WBO.

«В целом я доволен работой (в бою с Прайсом), за исключением момента с нокдауном. Хотя вначале я был закрепощенным, и много чего не получалось. Потом потихонечку раскрепостился и в итоге провел тот удар, который нарабатывали на спаррингах. Но мы еще будем разбирать этот поединок. Сейчас у меня одно желание — провести бой с Джошуа. Это будет хороший и интересный бой. Я уверен в себе!» — сказал Поветкин.

«Русский Витязь» рассказал об атмосфере в Кардиффе. «Британцы болели за меня, и многие брали автографы, негатива в свой адрес не почувствовал. Могу только поблагодарить их за теплый прием, — отметил Поветкин. — Я сдавал все необходимые допинг-тесты и до, и после боя. Причем и в России, и в Великобритании».

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