Поветкин: Сейчас у меня одно желание — провести бой с Джошуа, я уверен в себе
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Василий
Поветкин в субботу в Кардиффе в пятом раунде нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил титулы WBO International и WBA
Поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором Джошуа единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера, которому принадлежал пояс WBO. Россиянин является обязательным претендентом по линии WBA (Super) и первым номером рейтинга WBO.
«В целом я доволен работой (в бою с Прайсом), за исключением момента с нокдауном. Хотя вначале я был закрепощенным, и много чего не получалось. Потом потихонечку раскрепостился и в итоге провел тот удар, который нарабатывали на спаррингах. Но мы еще будем разбирать этот поединок. Сейчас у меня одно желание — провести бой с Джошуа. Это будет хороший и интересный бой. Я уверен в себе!» — сказал Поветкин.
«Русский Витязь» рассказал об атмосфере в Кардиффе. «Британцы болели за меня, и многие брали автографы, негатива в свой адрес не почувствовал. Могу только поблагодарить их за теплый прием, — отметил Поветкин. — Я сдавал все необходимые