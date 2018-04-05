5 вариантов для Головкина. Боксеры, которые реально смогут выйти 5 мая против GGG

1. Гэри О́Салливан (Ирландия) — 27 побед (19 — нокаутом), два поражения

33-летний боксер-профессионал начал карьеру более десяти лет назад, но выше региональных поясов не поднимался. Встречался Гэри с двумя потенциальными соперниками Головкина — Крисом Юбэнком-младшим (26−2, 20 КО) и Билли Джо Сондерсом (26−0, 12 КО). Оба боя О́Салливан проиграл.

Что он может предложить Головкину? Гэри идет девятым в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации и владеет поясом WBA-NABA. У него неплохой послужной список (всего два поражения за десять лет), и определенная известность на британских островах.

Плюсы: О́Салливан не против боксировать в США, и готов выступить в мае — последний поединок Гэри провел в декабре прошлого года, и не перед кем у него обязательств сейчас нет.

2. Деметриус Андраде (США) — 25 (16) — 0

Как и О́Салливан, Андраде начал профессиональную карьеру в 2008 году, но в отличие от ирландца, владел мировыми титулами — по версии WBA и WBO в первом среднем весе. Есть у Андраде и любительский мировой титул — выиграл состязания в весовой категории до 69 килограммов в Чикаго.

В рейтингах всех профессиональных организаций Деметриус входит в число лучших, а по версии WBO — возглавляет список претендентов на чемпионский пояс. С другой стороны, Андраде не участвовал ни в одном бою с топовой оппозицией. Первым может стать Головкин.

Плюсы: он американец и идет без поражений.

3. Сергей Деревянченко (Украина) — 12 (10) — 0

32-летний украинец около четырех лет среди профессионалов, и очень близко подобрался к титульному бою. Деревянченко возглавляет кандидатскую гонку по версии IBF на пояс Головкина. Сергей боксировал в марте, и может не успеть восстановиться и подготовиться к намеченной дате.

Правда, свой последний бой он провел не в усиленном режиме: за шесть раундов разобрался с американцем Дэшоном Джонсоном (22−23−3, 7 КО). Потенциально, Деревянченко может набрать форму к 5 мая, но из всех наших кандидатов по объективным причинам имеет наименьшие шансы выйти против Головкина.

Плюсы: на двоих боксеры выиграли досрочно 43 боя из 49.

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4. Дэниэл Джейкобс (США) — 33 (29) — 2

Экс-чемпион мира по версии WBA идет следом за Альваресом в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации и опережает на одно место Андраде. Высоко котируется Дэниэл и классификациях других организациях — занимает в ТОП-3.

Чем интересен бой с Джейкобсом? 31-летний американец один из немногих, кто выдержал мощь атак Головкина, и может на пару с казахстанцем показать качественное шоу. Джейкобс должен боксировать с поляком Мацеем Сулецки 28 апреля, но вполне может отказаться или перенести это противостояние ради боя с Геннадием.

Плюсы: популярность Джейкобса в США и гарантированное добротное шоу на ринге.

5. Хорхе Себастьян Хейланд (Аргентина) — 29 (16) — 5 — 2

Кроме неплохого рейтинга за плечами 31-летнего аргентинца ничего нет. Хейланда уже нет в рейтингах ведущих мировых организаций, но он способен спасти бой 5 мая. Хорхе не боксировал с июля прошлого года.

Только Джермаллу Чарло удалось победить южноамериканца досрочно, и если команда Головкина выберет Хорхе, нам будет обеспечено интересное шоу.

Плюсы: потенциальный 12-раундовый бой.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы Альвареса. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным, который был запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе, официально отменен из-за отказа мексиканца.

После пресс-конференции «Канело» свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая. Свое желание встретиться с ним выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

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Также свое заявление после отказа «Канело» от боя с Головкиным сделал и чемпион WBO британец Билли Джо Сондерс. Он обратился к казахстанцу и предложил провести поединок за все пояса. А его промоутер Фрэнк Уоррен заявил о том, что готовит отличное предложение для казахстанского боксера.

Ранее стало известно, что в двух допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля в Мексике были обнаружены следы кленбутерола. Команда боксера настаивает, что запрещенные вещества попали через зараженное мясо.

В марте Альварес переместил тренировочный лагерь в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и сдал три чистые допинг-пробы, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила его. Слушание по делу Альвареса состоится 18 апреля — ему грозит годичная дисквалификация.

4 апреля президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, что надеется, что реванш между Альваресом и Головкиным все же состоится в 2018 году.

По информации TMZ Sports, Головкин не против перенести несостоявшийся поединок на более поздний срок. Ожидается, что стороны обсудят возможность проведения боя осенью 2018 года.