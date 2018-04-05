«Альварес — пример того, каким мы хотим видеть наш спорт». Де ла Хойя обратился к общественности после отмены боя с Головкиным

«Я знаю, что в связи с событиями последних недель возникло много вопросов и слухов, и сегодня я хотел бы рассказать о том, насколько «Канело» отличается от подавляющего числа боксеров, которых я видел за более чем 25 лет в этом бизнесе. Могу заверить, что и в ринге, и за его пределами «Канело» всегда был примером профессионализма и ответственности, которыми так часто пренебрегают в этом спорте.

Я знаю Альвареса с тех пор, как он был тинейджером. Уже тогда он трудился, не покладая рук, демонстрируя огромное уважение к спорту. С годами, в то время как некоторые его сверстники вели себя откровенно глупо и без уважения к спорту, «Канело» неизменно показывал, что является истинным джентльменом, добившись нынешнего положения только благодаря преданности своему делу и тяжкому труду. Проще говоря, он — пример того, каким мы хотим видеть наш спорт.

Уверен, что мое описание «Канело» совпадает с тем, каким и вы видели его все эти годы. Искренне надеюсь, что, учитывая его безупречную репутация чистого спортсмена, ни одна из 90 допинг-проб которого за 52 поединка на профиринге не была положительной, вы будете судить о нем справедливо, — приводит слова Оскара BoxingScene.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы Альвареса. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с казахстанцем Геннадием Головкиным официально отменен из-за отказа мексиканца.

После пресс-конференции «Канело» свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая. Свое желание встретиться с казахстанцем выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Также свое заявление после отказа «Канело» от боя с Головкиным сделал и чемпион WBO британец Билли Джо Сондерс. Он обратился к казахстанцу и предложил провести поединок за все пояса.

Ранее стало известно, что в двух допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля в Мексике были обнаружены следы кленбутерола. Команда боксера настаивает, что запрещенные вещества попали через зараженное мясо.

В марте Альварес переместил тренировочный лагерь в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и сдал три чистые допинг-пробы, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила его. Слушание по делу Альвареса состоится 18 апреля — ему грозит годичная дисквалификация.

4 апреля президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, что надеется, что реванш между Альваресом и Головкиным все же состоится в 2018 году.