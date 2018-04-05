«Вспомним первый бой Пакьяо — Брэдли». Стангрит назвал плюсы отмены реванша Головкин — Альварес 5 мая

«С одной стороны жаль, что бой не состоится. Но не могу сказать, что мне прям очень жаль. Сейчас вся эта ситуация с возможным отстранением Альвареса идет на пользу и возможно это нас уберегло, чтобы 5 мая получить ограбление года.

Мне перед вторым боем казалось, что если поединок сложится примерно также, как и первый, то есть, это будет победа Головкина, но с небольшим преимуществом. Я в первом поединке насчитал 7−5 в пользу Головкина. Победа, но победа в конкурентном поединке. И в первый раз в конкурентном поединке Альваресу насчитали ничью. Причем одна из карточек была вообще 10−2 в пользу Сауля.

Так вот, мне казалось, что Golden Boy, скорее всего, сделает все, чтобы Альварес во втором поединке одержал победу. Если Альварес во втором бою проиграет Головкину, то Геннадий может сказать «Вот и все. Мы решили, кто сильнее. Я победил. Больше мне неинтересно и нечего доказывать. Этого достаточно. Я победил один раз, мне не дали сделать это официально судьи, я победил второй раз. О каком еще третьем бое может идти речь».

Да есть деньги с одной стороны, безусловно, но победив Альвареса Головкин уже сам способен зарабатывать большие деньги, практически с любым соперником. Тем более есть вариант боя с Билли Джо Сондерсом в Англии, где Головкин уже очень популярен. Бой за четыре титула и там можно тоже очень хорошо заработать.

И вот поэтому, мне кажется, Golden Boy 5 мая не отпустил бы всю ситуацию. Я считаю, что если бой сложился, как и первый, то победу отдали бы Альваресу. Скандально, неважно. Но победу официально отдали бы Альваресу. И пояса ушли бы к нему. Пусть бы все кричали, что это несправедливое решение, а Головкину от этого легче не стало бы.

Вспомним первый бой Пакьяо — Брэдли. Совершенно какое-то дикое решение, но кому от этого легче. Пояс уходит Брэдли, у Пакьяо — поражение. И Golden Boy отобрав пояса у Головкина скажет «Ну все “ок”, мы своего добились. Мы пойдем по другому пути». Поэтому, может быть, вот эта вся ситуация к лучшему. Если состоится второй поединок, то чисто психологически давление на Альвареса будет очень большое. И вот после всей этой ситуации, учитывая запятанную репутацию мексиканца, в равном бою больше шансов получить победу у Головкина. То есть, если Головкин реально выиграет, то ему не стоит опасаться, что победу отдадут Альваресу, — рассказал Стангрит.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 апреля состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы мексиканского боксера Альвареса. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным официально отменен из-за отказа мексиканца.

После пресс-конференции «Канело» свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая. Свое желание встретиться с казахстанцем выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Также свое заявление после отказа «Канело» от боя с Головкиным сделал и чемпион WBO британец Билли Джо Сондерс. Он обратился к казахстанцу и предложил провести поединок за все пояса.

Читайте также Постой в углу. Альвареса сняли с боя с Головкиным

Ранее стало известно, что в двух допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля в Мексике были обнаружены следы кленбутерола. Команда боксера настаивает, что запрещенные вещества попали через зараженное мясо.

В марте Альварес переместил тренировочный лагерь в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и сдал три чистые допинг-пробы, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила его. Слушание по делу Альвареса состоится 18 апреля — ему грозит годичная дисквалификация.

4 апреля президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, что надеется, что реванш между Альваресом и Головкиным все же состоится в 2018 году.