Американский эксперт назвал наиболее оптимального соперника для Головкина на 5 мая

Следующий бой Головкин проведет 5 мая в Лас-Вегасе. Пока остается открытым вопрос насчет арены. Бой Головкин — Альварес планировался на T-Mobile, но теперь команда казахстанца рассматривает вариант с MGM Grand. Изначально Головкин в эту дату должен был провести второй поединок с «Канело, но мексиканец из-за допингового скандала отказался от реванша.

«Я считаю, что выбор Андраде будет наиболее оптимальным. Он опасный боец. Хотя О́Салливан считается фаворитом в борьбе за этот бой и имеет наибольшие шансы стать соперником Головкина», — отметил Джей.

Свое желание встретиться с Головкиным 5 мая выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Также свое заявление после отказа «Канело» от боя с Головкиным сделал и чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Он обратился к казахстанцу и предложил сделать поединок за все пояса.