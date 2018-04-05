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08:20 (мск), источник: Vesti.kz

Американский эксперт назвал наиболее оптимального соперника для Головкина на 5 мая

Журналист и редактор американского сайта WorldBoxingNews Фил Джей в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал оптимальную кандидатуру для боя с чемпионом мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным, который ищет соперника после отказа мексиканца Сауля «Канело» Альвареса от реванша.

Следующий бой Головкин проведет 5 мая в Лас-Вегасе. Пока остается открытым вопрос насчет арены. Бой Головкин — Альварес планировался на T-Mobile, но теперь команда казахстанца рассматривает вариант с MGM Grand. Изначально Головкин в эту дату должен был провести второй поединок с «Канело, но мексиканец из-за допингового скандала отказался от реванша.

«Я считаю, что выбор Андраде будет наиболее оптимальным. Он опасный боец. Хотя О́Салливан считается фаворитом в борьбе за этот бой и имеет наибольшие шансы стать соперником Головкина», — отметил Джей.

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Свое желание встретиться с Головкиным 5 мая выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Также свое заявление после отказа «Канело» от боя с Головкиным сделал и чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Он обратился к казахстанцу и предложил сделать поединок за все пояса.

Напомним, что первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей, которая вызвала споры среди фанатов и специалистов. Этот результат сохранил за казахстанцем все его титулы, но прервал серию из 37 побед.

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