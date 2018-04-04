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21:15 (мск), источник: Vesti.kz

Президент WBC выступил в защиту «Канело» и поддержал Головкина после отмены реванша

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказал свое мнение об отмене второго боя между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО).

Накануне Альварес на пресс-конференции объявил о своем решении отказаться от реванша из-за допингового дела.

«Грустно, что мы не увидим бой GGG — “Канело”. Этот поединок обещал быть одним из лучших в этом году. “Канело” заслуживает уважительного процесса, он всегда был чистым бойцом», — приводит слова Сулеймана официальный твиттер WBC.

«WBC был проинформирован о том, что GGG будет защищать свой титул 5 мая в Лас-Вегасе. Мы окажем ему полную поддержку», — говорится в заявлении твиттера WBC.

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Напомним, в двух допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля в Мексике были обнаружены следы кленбутерола. Команда боксера настаивает, что запрещенные вещества попали через зараженное мясо.

В марте Альварес переместил тренировочный лагерь в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и сдал три чистые допинг-пробы, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила его. Слушание по делу Альваресу состоится 18 апреля — ему грозит годичная дисквалификация.

Отметим, что Головкин после отказа Альвареса объявил, что следующий бой проведет 5 мая в Лас-Вегасе. Свое желание встретиться с казахстанцем выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О'Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Ранее Сулейман неоднократно защищал Альвареса. Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит считает, что функционер неспроста оказывает поддержку своему соотечественнику.

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