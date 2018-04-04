«Я тренируюсь без остановки»: кандидат на замену «Канело» для Головкина сделал заявление

Источник: rasset.ie

Последний поединок провел 16 декабря, когда в канадском Лавале нокаутировал американца Антуана Дугласа (22−2−1, 16 КО) и отобрал у него второстепенные титулы WBA NABA и WBO Inter-Continental.

Именно О́Салливан называется наиболее вероятным соперником для Головкина на 5 мая. Еще в 2016 году он бросал вызов казахстанцу, нарядившись в костюм Бората.

Два своих поражения О́Салливан потерпел от британских боксеров: в июле 2013 года он единогласным решением уступил будущему чемпиону WBO Билли Джо Сондерсу (26−0, 12 КО), а в декабре 2015 года отказался от продолжения борьбы в поединке с Крисом Юбенком-младшим (26−2, 20 КО).

«Моя работа как профессионального боксера заключается в том, чтобы говорить «да» бою и быть готовым к нему. После этого наступает работа других людей — договориться о том, чтобы бой точно случился.

Я бы сказал «да» бою против GGG. Я тренировался без остановки с момента своего последнего поединка. И теперь я, как и вы, нахожусь в ожидании — посмотрим, можно ли организовать это. Я доверяю своей команде делать то, что они считают правильным для меня — этот путь или другой.

Как только у меня появится информация, я обязательно сообщу вам. Если у меня будет возможность драться против лучших, я не подведу вас. Я искренне верю, что мне судьбой предначертано стать чемпионом мира, — говорится в официальном заявлении О́Салливана.

Кроме О́Салливана свое желание встретиться с Головкиным 5 мая выразили американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Изначально 5 мая Головкин планировал в Лас-Вегасе провести второй бой с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). В феврале мексиканец на родине сдал два положительных теста. Попадание кленбутерола в свой организм он объяснил зараженным мясом, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранила его до 18 апреля, когда пройдет слушание по его делу.