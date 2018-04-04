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17:59 (мск), источник: Sports.kz

Сауль Альварес: Слова Головкина звучали так, как будто он боится боя

Мексиканский боксер Сауль Альварес, который вчера официально объявил о своем выходе из матча-реванша с Геннадием Головкиным, уверен, что допинговый скандал сыграл на руку его оппоненту.

По мнению Канело, на самом деле GGG боится драться с ним и невероятно счастлив, что запланированный на 5 мая бой сорвался.

«Честно говоря, меня не беспокоят слова Головкина и его команды. Начнем с того, что они не врачи и не эксперты в этой области. Это звучит, как повод не драться со мной. Если честно, GGG выглядит испуганным. Могу в очередной раз подтвердить, что бой с Головкиным — это именно то, чего я хочу. Это поединок, который я хотел бы подарить поклонникам бокса. Это настоящая битва. И как только нам дадут зеленый свет, я выйду на ринг с GGG», — сказал Альварес.

Кстати, Канело не объяснил, зачем Геннадию Головкину было отказываться от восьмизначного гонорара и почему GGG должен бояться его, если они уже провели двенадцать раундов 16 сентября прошлого года.

Причиной отмены матча-реванша стал положительный допинг-тест Сауля Альвареса, из-за которого мексиканцу грозит отстранение сроком от шести до двенадцати месяцев.

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