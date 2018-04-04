Сауль Альварес: Слова Головкина звучали так, как будто он боится боя

«Честно говоря, меня не беспокоят слова Головкина и его команды. Начнем с того, что они не врачи и не эксперты в этой области. Это звучит, как повод не драться со мной. Если честно, GGG выглядит испуганным. Могу в очередной раз подтвердить, что бой с Головкиным — это именно то, чего я хочу. Это поединок, который я хотел бы подарить поклонникам бокса. Это настоящая битва. И как только нам дадут зеленый свет, я выйду на ринг с GGG», — сказал Альварес.