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09:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Бой Головкин — Альварес может пройти 15 сентября

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Сауль Альварес отказался от проведения поединка с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным.

Источник: Reuters

Мексиканец не стал дожидаться заседания Атлетической комиссии штата Невада, которая должна была вынести решение о его положительной допинг-пробе на кленбутерол и о возможности проведения встречи 5 мая.

Казахстанский боксёр, как передаёт его промоутер Том Лёффлер, не против перенести несостоявшийся поединок на более поздний срок. Ожидается, что стороны обсудят возможность проведения боя осенью 2018 года — приблизительной датой называется 15 сентября, сообщает TMZ Sports.

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