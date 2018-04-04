К чему ещё стремиться Криштиану.
Прайс: После боя с Поветкиным на лицо наложили больше 40 швов
31 марта в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) на арене Principality Stadium прошёл масштабный вечер бокса.
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31 марта в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) на арене Principality Stadium прошёл масштабный вечер бокса.
В его рамках очередной бой на профессиональном ринге провёл
«После боя меня проверили медики на стадионе, которые порекомендовали лучше обратиться в больницу. В больнице у меня зафиксировали перелом носа и на лицо наложили больше 40 швов — 12 швов в области глаз и около 30 в районе рта», — сказал Прайс talkSPORT.