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15:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Прайс: После боя с Поветкиным на лицо наложили больше 40 швов

31 марта в Кардиффе (Уэльс, Великобритания) на арене Principality Stadium прошёл масштабный вечер бокса.

Источник: Reuters

В его рамках очередной бой на профессиональном ринге провёл экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Поветкин, который нокаутировал Дэвида Прайса. Последний рассказал о своём состоянии после боя.

«После боя меня проверили медики на стадионе, которые порекомендовали лучше обратиться в больницу. В больнице у меня зафиксировали перелом носа и на лицо наложили больше 40 швов — 12 швов в области глаз и около 30 в районе рта», — сказал Прайс talkSPORT.

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