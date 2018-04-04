Прайс: После боя с Поветкиным на лицо наложили больше 40 швов

В его рамках очередной бой на профессиональном ринге провёл экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Поветкин, который нокаутировал Дэвида Прайса . Последний рассказал о своём состоянии после боя.

«После боя меня проверили медики на стадионе, которые порекомендовали лучше обратиться в больницу. В больнице у меня зафиксировали перелом носа и на лицо наложили больше 40 швов — 12 швов в области глаз и около 30 в районе рта», — сказал Прайс talkSPORT.