Сондерс: Головкин хочет объединить все пояса. Боя с «Канело» не будет, а я здесь и готов!

Накануне мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) отказался от второго боя с Головкиным из-за своего допингового дела. В феврале Альварес сдал две положительные допинг-пробы на кленбутерол, после чего был временно отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC).

Слушание по делу «Канело» состоится 18 апреля — если мексиканец не докажет, что запрещенные вещества попали через зараженное мясо, его ждет дисквалификация.

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По словам Сондерса, он готов встретиться с Головкиным в сентябре. В случае, если британец и казахстанец защитят свои титулы в ближайших боях, в их очной встрече.

«Я бы с радостью сразился с Головкиным в удобную для нас обоих дату. Он говорит, что он хочет объединить все пояса, и бой с «Канело» не состоится. Теперь я готов. Я стою здесь, перед ним.

Если получу возможность сразится с ним на ринге, я хочу убедится что я заберу его ремни, и я хочу быть уверенным в этом на 100 процентов. Я готов это сделать!

Давайте будем честными: я хочу сражаться с Головкиным и занять место «Канело». Давайте забронируем все на сентябрь, давайте драться! Сентябрь, если он готов подписать бумаги. 100 процентов — в сентябре, и давайте наконец сделаем это!.

Также Сондерс считает, что Альварес достоин дисквалификации. Он не исключает, что мексиканец и ранее принимал допинг.

«Я думаю, что все это — полное дерьмо. Он определенно принимал те медикаменты. Он готовился к бою против Головкина и был готов принять что угодно, что помогло бы ему выиграть, но даже это не обеспечило бы ему победу.

Я считаю, что он знал, что делает. Я думаю, он не верил, что его поймают, и он принимал что-то и раньше. Он пришел в нереальную форму. Форма, в которой он выступал в последнем бою, — я сразу понял, что она неестественна.

Он никогда не признается в этом. Я думаю, что будет правильно, если его дисквалифицируют. Я думаю, что если с его соперником что-то случится, то это должно рассматриваться как убийство.

Ранее Головкин объявил, что следующий бой проведет 5 мая в Лас-Вегасе. Команда казахстанца в ближайшее время объявит имя соперника.

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Свое желание заменить мексиканца выразили несколько боксеров — среди них американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Ранее промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Сондерса, объявил о том, что готовит Головкину фантастическое предложение о бое за звание абсолютного чемпиона мира.