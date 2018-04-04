Постой в углу. Альвареса сняли с боя с Головкиным

Источник: Спорт-Экспресс

Главный боксерский поединок весны-таки отменен. Сдавшего положительный допинг-тест Сауля Альвареса сняли с боя против Геннадия Головкина и могут дисквалифицировать. Почему это и хорошо, и плохо для бокса, а также кто выйдет против Геннадия вместо Канело — в материале «СЭ».

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ПРОЩАЙ, КАНЕЛО

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес 3 апреля на специальной пресс-конференции сообщил, что бой Альварес — Головкин не состоится. Причина этому — решение Спортивной комиссии Невады (NSAC) не допускать мексиканца до поединка из-за обнаружения в его допинг-пробе кленбутерола.

Эрик Гомес также заявил, что повторный поединок Канело и GGG может пройти осенью этого года, но решение об этом будет принято только после заседания комиссии NSAC, которое назначено на 18 апреля. Вполне возможно, что Альвареса надолго дисквалифицируют и о бое с Головкиным ему придется забыть. По информации американских СМИ, срок дисквалификации Сауля может составить год.

Сам Альварес так и не признал себя виновным. «Чувствую грусть и бессилие от того, что наш с Головкиным бой не состоится. Мне нечего скрывать, и я хочу быть прозрачным во время этого процесса. Буду делать все необходимое, чтобы продемонстрировать, что я никогда сознательно не принимал запрещенные препараты. Всегда работал как чистый боец и принимал только чистые вещества. Я безоговорочно уважаю спорт и никогда не запятнал бы свою репутацию и то, ради чего я так долго и тяжело работал. Жаль, что меня обвиняют в том, чего я не делал», — приводит слова мексиканца USA Today.

Головкин, несмотря на отстранение Альвареса, на ринг в назначенную дату — 5 мая — все-таки выйдет.

Его соперником в Лас-Вегасе, по неофициальной версии, могут стать Деметриус Андраде, Сергей Деревянченко, Гари О’Салливан и Ямагучи Фалькао. Ни один из них и близко не ровня Канело, но подраться с кем-то из них лучше, чем не выходить на ринг вовсе. Геннадию уже 35, слишком долго простаивать ему не нужно, да пара миллионов долларов гонорара будет очень кстати.

Единственный бой, который сейчас был бы равноценным поединку с Альваресом — с Билли Джо Сондерсом. Победитель получал бы все четыре пояса и становился бы абсолютным чемпионом в среднем весе. Такого не было с 2006 года, когда всеми поясами в этой весовой категории владел американец Джермен Тэйлор. В будущем такой бой теоретически может быть организован, но вряд ли сейчас. Британец любит себя и слишком боится проиграть, чтобы ввязываться в драку с Головкиным, имея лишь месяц на подготовку. Он — не Макс Холлуэй.

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СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ

Сам факт отмены боя и вероятность длительной дисквалификации Альвареса — и плохие и хорошие новости для бокса. С одной стороны, печально, когда столь известный боец, экс-чемпион мира сдает положительный допинг-тест. С другой стороны, это означает, что не важно, как тебя зовут, сколько у тебя побед и миллионов долларов, наказания за допинг ты не избежишь. Правила должны быть одинаковыми для всех.

В том, что все будет именно так, поверилось не сразу. Когда новость о положительной пробе Канело на кленбутерол появилась впервые, многие подумали, что команды бойцов найдут вариант как все-таки провести бой. В стане Канело уверяли, что всему виной мексиканское мясо, в котором этот препарат зачастую содержится. Удивительно, что даже в окружении Головкина не торопились с выводами и были намерены проводить бой, несмотря ни на что.

Одним из тех, кто вселял надежду, что бой не отменят, как ни странно, был не имеющий прямого отношения к боксу глава бойцовского промоушена UFC Дана Уайт. Еще 31 марта он предсказал, что поединок состоится по той причине, что в него было вложено слишком много денег. Однако тут Уайт оказался не прав.

Справедливость оказалась важнее денег.

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РЕПУТАЦИИ КОНЕЦ

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, высказался на тему допинга Альвареса очень взвешенно и разумно. «Правда в том, что мы никогда не узнаем точно, что именно там было. Нужно делать свои собственные выводы. Известно одно: репутация Канело испорчена навсегда. Если ты попался на допинге, то ты попался на допинге, и ничего тебя не оправдает. Многие заподозрили неладное еще перед первым боем с Головкиным, когда посмотрели на рельеф Канело на взвешивании. А сейчас — тем более. Если ему просто не повезло, то мне за него обидно. Но как бы то ни было, он должен быть наказан, потому что боксер несет ответственность за свои допинг-пробы», — сказал Хирн.

Чтобы поверить в то, что Альваресу просто не повезло, надо быть очень наивным. Его окружает огромный медицинский штаб, который постоянно кормит его таблетками, делает уколы в живот и полностью контролирует, что он принимает. Кленбутерол — известный способ увеличить мышечную массу, его употребляют многие из тех, кто ходит в «качалки». Допинг-тесты нынче в США проводят неожиданно, так что с огромной долей вероятности, Канело просто попался на обмане. Теперь ему предстоит, как и любому провинившемуся, постоять в углу и подумать о своем поведении.

В этой ситуации немного жаль Геннадия Головкина, ведь его лишили самого кассового боя в карьере.

Он и без победы над Альваресом останется в истории как один из величайших бойцов своего времени, но победить Канело было бы очень кстати. В прочем, главное, что репутация Геннадия абсолютно чиста, а побед и денег у него и так уже предостаточно.