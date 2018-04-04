Постой в углу. Альвареса сняли с боя с Головкиным
Допинг не прощается не только Александру Поветкину.
Допинг не прощается не только Александру Поветкину.
Главный боксерский поединок
ПРОЩАЙ, КАНЕЛО
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес 3 апреля на специальной
Эрик Гомес также заявил, что повторный поединок Канело и GGG может пройти осенью этого года, но решение об этом будет принято только после заседания комиссии NSAC, которое назначено на 18 апреля. Вполне возможно, что Альвареса надолго дисквалифицируют и о бое с Головкиным ему придется забыть. По информации американских СМИ, срок дисквалификации Сауля может составить год.
Сам Альварес так и не признал себя виновным. «Чувствую грусть и бессилие от того, что наш с Головкиным бой не состоится. Мне нечего скрывать, и я хочу быть прозрачным во время этого процесса. Буду делать все необходимое, чтобы продемонстрировать, что я никогда сознательно не принимал запрещенные препараты. Всегда работал как чистый боец и принимал только чистые вещества. Я безоговорочно уважаю спорт и никогда не запятнал бы свою репутацию и то, ради чего я так долго и тяжело работал. Жаль, что меня обвиняют в том, чего я не делал», — приводит слова мексиканца USA Today.
Его соперником в
Единственный бой, который сейчас был бы равноценным поединку с Альваресом — с Билли Джо Сондерсом. Победитель получал бы все четыре пояса и становился бы абсолютным чемпионом в среднем весе. Такого не было с 2006 года, когда всеми поясами в этой весовой категории владел американец Джермен Тэйлор. В будущем такой бой теоретически может быть организован, но вряд ли сейчас. Британец любит себя и слишком боится проиграть, чтобы ввязываться в драку с Головкиным, имея лишь месяц на подготовку. Он — не Макс Холлуэй.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВАЖНЕЕ ДЕНЕГ
Сам факт отмены боя и вероятность длительной дисквалификации Альвареса — и плохие и хорошие новости для бокса. С одной стороны, печально, когда столь известный боец,
В том, что все будет именно так, поверилось не сразу. Когда новость о положительной пробе Канело на кленбутерол появилась впервые, многие подумали, что команды бойцов найдут вариант как
Справедливость оказалась важнее денег.
РЕПУТАЦИИ КОНЕЦ
Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа, высказался на тему допинга Альвареса очень взвешенно и разумно. «Правда в том, что мы никогда не узнаем точно, что именно там было. Нужно делать свои собственные выводы. Известно одно: репутация Канело испорчена навсегда. Если ты попался на допинге, то ты попался на допинге, и ничего тебя не оправдает. Многие заподозрили неладное еще перед первым боем с Головкиным, когда посмотрели на рельеф Канело на взвешивании. А сейчас — тем более. Если ему просто не повезло, то мне за него обидно. Но как бы то ни было, он должен быть наказан, потому что боксер несет ответственность за свои допинг-пробы», — сказал Хирн.
Чтобы поверить в то, что Альваресу просто не повезло, надо быть очень наивным. Его окружает огромный медицинский штаб, который постоянно кормит его таблетками, делает уколы в живот и полностью контролирует, что он принимает. Кленбутерол — известный способ увеличить мышечную массу, его употребляют многие из тех, кто ходит в «качалки».
Он и без победы над Альваресом останется в истории как один из величайших бойцов своего времени, но победить Канело было бы очень кстати. В прочем, главное, что репутация Геннадия абсолютно чиста, а побед и денег у него и так уже предостаточно.
МИХАИЛ ПОТАПОВ