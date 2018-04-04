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12:40 (мск), источник: Sports.kz

Непобежденный казахстанский проспект назвал лучшего соперника для Головкина

Казахстанский боксер первого среднего веса Мадияр Ашкеев (9−0, 5 КО) сказал, кто стал бы лучшим соперником для Геннадия Головкина помимо мексиканца Сауля Альвареса, пишет Sports.kz.

Сегодня было официально объявлено об отмене назначенного на 5 мая в Лас-Вегасе рематча GGG и «Канело» из-за проваленного мексиканцем допинг-теста.

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— Насколько я знаю, это все решает комиссия, у них есть свои специалисты по допинг-контролю. Но Головкин готов к реваншу, а если будет отмена, то Головкин будет боксировать с другим. Это бокс. Я думаю, что лучшим соперником для него стал бы Билли Джо Сондерс. У него один [недостающий] пояс в среднем весе. Он также техничный, тактичный и хорошо двигается, как боксеры советской школы. Будет интересный бой, — сказал в беседе с ESNews Мадияр.

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