Непобежденный казахстанский проспект назвал лучшего соперника для Головкина

— Насколько я знаю, это все решает комиссия, у них есть свои специалисты по допинг-контролю. Но Головкин готов к реваншу, а если будет отмена, то Головкин будет боксировать с другим. Это бокс. Я думаю, что лучшим соперником для него стал бы Билли Джо Сондерс. У него один [недостающий] пояс в среднем весе. Он также техничный, тактичный и хорошо двигается, как боксеры советской школы. Будет интересный бой, — сказал в беседе с ESNews Мадияр.