«Не думаю, что это как-то навредит его карьере». Легенда мексиканского бокса назвал причину отмены Альваресом реванша с Головкиным

Легенда мексиканского бокса Хуан Мануэль Маркес понимает, почему его соотечественник «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) отказался от запланированного на 5 мая реванша с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

По мнению Маркеса, Альварес, который в феврале провалил два допинг-теста на запрещённое вещество кленбутерол, просто не мог сосредоточиться на подготовке к бою. Однако, это не должно помешать ему довести дело до конца и доказать свою невиновность.

«На данный момент нам нужно увидеть, почему он отказался от реванша, ведь до этого собирался пройти дополнительные тесты, чтобы показать, что это был кленбутерол. А сейчас бой отменён, — говорит Маркес. — Это правда, что между датой слушаний (18 апреля) и поединком (5 мая) было слишком мало времени, но ему всё равно нужно было сделать другие тесты, чтобы доказать свою невиновность».

«Моё мнение: всё это нужно было довести до конца. Я бы на его месте провёл ещё более углублённые тесты, чтобы прояснить ситуацию. Вот что ему нужно было сделать. “Канело” отменил бой, потому что не мог сосредоточиться на подготовке, и это также можно понять», — сказал Хуан Мануэль.