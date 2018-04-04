«Не думаю, что это как-то навредит его карьере». Легенда мексиканского бокса назвал причину отмены Альваресом реванша с Головкиным

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой
Назван лучший автомобиль в мире
Федор Бондарчук высказался об «особенной дочке»
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
Неожиданно: Лейтон Мистер стала блондинкой
Текущие события
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Спартак М
Футбол. Зарубежный
18:00
Беневенто
Верона
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Кротоне
Футбол. Зарубежный
19:30
Милан
Интер
Футбол. Зарубежный
19:30
Кьево
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
19:45
Ренн
Монако
Футбол. Еврокубки
21:45
Барселона
Рома
Футбол. Еврокубки
21:45
Ливерпуль
Манчестер Сити
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс2
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ4
Вегас Голден Найтс5
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз1
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль КанадиенсОТ4
Виннипег Джетс5
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Бостон Брюинз0
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз2
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз5
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Филадельфия Флайерз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю ДжэкетсОТ5
Детройт Ред Уингз4
Все события
Пост Никиты Преснякова о трагедии в Кемерово возмутил соцсети
СМИ: Набиуллина взялась за пенсии
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше
Панарин вошел в историю «Коламбуса». Обзор матчей НХЛ
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Маликов и Сюткин отправились в автопробег по Греции
Макароны назвали диетической едой
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус»
12В Сочи прокатились по склонам в купальниках
12:39 (мск), источник: Sports.kz

«Не думаю, что это как-то навредит его карьере». Легенда мексиканского бокса назвал причину отмены Альваресом реванша с Головкиным

Легенда мексиканского бокса Хуан Мануэль Маркес понимает, почему его соотечественник «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) отказался от запланированного на 5 мая реванша с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). По мнению Маркеса, Альварес, который в феврале провалил два допинг-теста на запрещённое вещество кленбутерол, просто не мог сосредоточиться на подготовке к бою. Однако, это не должно помешать ему довести дело до конца и доказать свою невиновность.

Легенда мексиканского бокса Хуан Мануэль Маркес понимает, почему его соотечественник «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) отказался от запланированного на 5 мая реванша с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

Читайте также
Промоутер Головкина: Мы рассматриваем все варианты, но соперник еще не выбран

По мнению Маркеса, Альварес, который в феврале провалил два допинг-теста на запрещённое вещество кленбутерол, просто не мог сосредоточиться на подготовке к бою. Однако, это не должно помешать ему довести дело до конца и доказать свою невиновность.

«На данный момент нам нужно увидеть, почему он отказался от реванша, ведь до этого собирался пройти дополнительные тесты, чтобы показать, что это был кленбутерол. А сейчас бой отменён, — говорит Маркес. — Это правда, что между датой слушаний (18 апреля) и поединком (5 мая) было слишком мало времени, но ему всё равно нужно было сделать другие тесты, чтобы доказать свою невиновность».

«Моё мнение: всё это нужно было довести до конца. Я бы на его месте провёл ещё более углублённые тесты, чтобы прояснить ситуацию. Вот что ему нужно было сделать. “Канело” отменил бой, потому что не мог сосредоточиться на подготовке, и это также можно понять», — сказал Хуан Мануэль.

«Не думаю, что это как-то навредит его карьере, — считает Маркес. — Ему просто нужно доказать, что он чистый боец, пройти строгую проверку и прояснить картину. Однозначно не думаю, что он пострадает, если у него найдут только кленбутерол. Бой отменили из-за нехватки времени, но он может пройти тесты, чтобы доказать свою невиновность».

Еркебулан Сейдахмет рассказал о предложениях из клубов ТОП-чемпионатов
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше
Панарин вошел в историю «Коламбуса». Обзор матчей НХЛ
Российский вратарь НХЛ пропустит около двух месяцев из-за травмы
Клуб КХЛ «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером
ФК «Ростов»: Никакого собрания президента с футболистами не было
Экс-форвард ЦСКА подал в суд на журналистку за сравнение с вором
Чемпионка ОИ из Украины пожалела о запрете соревноваться в РФ
Спорт-Экспресс
Авто
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом» В Патентном бюро США появилась заявка на регистрацию названия, которое предназначено для обозначения «автомобилей и их деталей»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея» Народная артистка СССР рассказала о праздновании Дня рождения, а также поделилась мыслями о профессии и житейской мудростью
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь