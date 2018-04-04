«Не думаю, что это как-то навредит его карьере». Легенда мексиканского бокса назвал причину отмены Альваресом реванша с Головкиным

Легенда мексиканского бокса Хуан Мануэль Маркес понимает, почему его соотечественник «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) отказался от запланированного на 5 мая реванша с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).
По мнению Маркеса, Альварес, который в феврале провалил два допинг-теста на запрещённое вещество кленбутерол, просто не мог сосредоточиться на подготовке к бою. Однако, это не должно помешать ему довести дело до конца и доказать свою невиновность.
«На данный момент нам нужно увидеть, почему он отказался от реванша, ведь до этого собирался пройти дополнительные тесты, чтобы показать, что это был кленбутерол. А сейчас бой отменён, — говорит Маркес. — Это правда, что между датой слушаний (18 апреля) и поединком (5 мая) было слишком мало времени, но ему всё равно нужно было сделать другие тесты, чтобы доказать свою невиновность».
«Моё мнение: всё это нужно было довести до конца. Я бы на его месте провёл ещё более углублённые тесты, чтобы прояснить ситуацию. Вот что ему нужно было сделать. “Канело” отменил бой, потому что не мог сосредоточиться на подготовке, и это также можно понять», — сказал Хуан Мануэль.
«Не думаю, что это как-то навредит его карьере, — считает Маркес. — Ему просто нужно доказать, что он чистый боец, пройти строгую проверку и прояснить картину. Однозначно не думаю, что он пострадает, если у него найдут только кленбутерол. Бой отменили из-за нехватки времени, но он может пройти тесты, чтобы доказать свою невиновность».