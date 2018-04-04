Геннадий Головкин озвучил новую стратегию на бой 5 мая
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) анонсировал свой следующий бой, который пройдет 5 мая.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) анонсировал свой следующий бой, который пройдет 5 мая.
Изначально Головкин в эту дату должен был провести второй поединок с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), но мексиканец
Следующий бой Головкин проведет 5 мая в
Для Головкина предстоящий поединок станет первым на Синко де Майо — один из главных национальных праздников Мексики, под который всегда устраиваются большие бои.
Ранее Головкин, анонсируя свои бои, обещал Big Drama Show, но в этот раз он озвучил новую стратегию.
«С нетерпением жду возвращения в
Свое желание встретиться с Головкиным 5 мая выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар
Также свое заявление после отказа «Канело» от боя с Головкиным сделал и чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Он обратился к казахстанцу и предложил сделать поединок за все пояса.
Напомним, в двух
В марте Альварес переместил тренировочный лагерь в
Первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября на арене