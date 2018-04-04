Геннадий Головкин озвучил новую стратегию на бой 5 мая

Изначально Головкин в эту дату должен был провести второй поединок с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), но мексиканец из-за допингового скандала отказался от реванша.

Следующий бой Головкин проведет 5 мая в Лас-Вегасе. Пока остается открытым вопрос насчет арены. Бой Головкин — Альварес планировался на T-Mobile, но теперь команда казахстанца рассматривает вариант с MGM Grand.

Для Головкина предстоящий поединок станет первым на Синко де Майо — один из главных национальных праздников Мексики, под который всегда устраиваются большие бои.

Ранее Головкин, анонсируя свои бои, обещал Big Drama Show, но в этот раз он озвучил новую стратегию.

«С нетерпением жду возвращения в Ла-Вегас для моей 20-й защиты и участия в главном событии моего первого Синко де Майо 5 мая. На этот раз — меньше драмы и больше боя!» — заявил Головкин, которого цитирует ESPN.

Свое желание встретиться с Головкиным 5 мая выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Также свое заявление после отказа «Канело» от боя с Головкиным сделал и чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Он обратился к казахстанцу и предложил сделать поединок за все пояса.

Напомним, в двух допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля в Мексике были обнаружены следы кленбутерола. Команда боксера настаивает, что запрещенные вещества попали через зараженное мясо.

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В марте Альварес переместил тренировочный лагерь в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и сдал три чистые допинг-пробы, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила его. Слушание по делу Альваресу состоится 18 апреля — ему грозит годичная дисквалификация.