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12:32 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин озвучил новую стратегию на бой 5 мая

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) анонсировал свой следующий бой, который пройдет 5 мая.

Изначально Головкин в эту дату должен был провести второй поединок с Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), но мексиканец из-за допингового скандала отказался от реванша.

Следующий бой Головкин проведет 5 мая в Лас-Вегасе. Пока остается открытым вопрос насчет арены. Бой Головкин — Альварес планировался на T-Mobile, но теперь команда казахстанца рассматривает вариант с MGM Grand.

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Для Головкина предстоящий поединок станет первым на Синко де Майо — один из главных национальных праздников Мексики, под который всегда устраиваются большие бои.

Ранее Головкин, анонсируя свои бои, обещал Big Drama Show, но в этот раз он озвучил новую стратегию.

«С нетерпением жду возвращения в Ла-Вегас для моей 20-й защиты и участия в главном событии моего первого Синко де Майо 5 мая. На этот раз — меньше драмы и больше боя!» — заявил Головкин, которого цитирует ESPN.

Свое желание встретиться с Головкиным 5 мая выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Также свое заявление после отказа «Канело» от боя с Головкиным сделал и чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Он обратился к казахстанцу и предложил сделать поединок за все пояса.

Напомним, в двух допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля в Мексике были обнаружены следы кленбутерола. Команда боксера настаивает, что запрещенные вещества попали через зараженное мясо.

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В марте Альварес переместил тренировочный лагерь в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и сдал три чистые допинг-пробы, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила его. Слушание по делу Альваресу состоится 18 апреля — ему грозит годичная дисквалификация.

Первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей, которая вызвала споры среди фанатов и специалистов. Этот результат сохранил за казахстанцем все его титулы, но прервал серию из 37 побед.

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