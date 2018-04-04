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11:49 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина: Мы рассматриваем все варианты, но соперник еще не выбран

Том Леффлер, промоутер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина заявил о том, что они рассматривают все варианты, но соперник еще не выбран, сообщает Аllboxing.ru.

«Головкин хочет выйти на ринг 5 мая в Лас-Вегаса, и для этого нам необходимо пройти через официальную процедуру в Комиссии, — цитирует Леффлера ESPN. — Все, кто заказал билеты в Лас-Вегас или планировал приехать туда на бой Головкина, не отказывайтесь от своих планов, потому что мы планируем бой Головкина 5 мая».

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По поводу нового соперника для Головкина пока нет определенности. «Мы рассматриваем все варианты, — сообщил Леффлер. — Головкин хочет провести бой, но соперник еще не выбран».

Также отмечается, что представители Головкина уже подали соответствующее заявление в Спортивную комиссию Невады.

Стоит отметить, что ночью состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy, представляющая интересы мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным официально отменен из-за отказа мексиканца.

После этого свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая.

Свое желание встретиться с казахстанцем выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Также свое заявление после отказа «Канело» от боя с Головкиным сделал и Сондерс. Он обратился к казахстанцу и предложил сделать поединок за все пояса.

Напомним, в двух допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля в Мексике были обнаружены следы кленбутерола. Команда боксера настаивает, что запрещенные вещества попали через зараженное мясо.

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В марте Альварес переместил тренировочный лагерь в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и сдал три чистые допинг-пробы, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила его. Слушание по делу Альваресу состоится 18 апреля — ему грозит годичная дисквалификация.

Сегодня, 4 апреля, президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес рассказал о том, что надеется, что реванш между Альваресом и Головкиным все же состоится в 2018 году.

Первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей, которая вызвала споры среди фанатов и специалистов. Этот результат сохранил за казахстанцем все его титулы, но прервал серию из 37 побед.

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