«Увидимся в Вегасе!» Головкин анонсировал настоящий чемпионский бой на 5 мая

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Сын Хабенского дебютировал на сцене
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
66-летняя Аллегрова тратит тысячи долларов на косметику
Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс2
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксБ4
Вегас Голден Найтс5
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз1
Аризона Койотс4
Футбол. Кубок России
17:30
Крылья Советов
Спартак М
Футбол. Зарубежный
18:00
Беневенто
Верона
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль КанадиенсОТ4
Виннипег Джетс5
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Бостон Брюинз0
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз2
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз5
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Филадельфия Флайерз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю ДжэкетсОТ5
Детройт Ред Уингз4
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Кротоне
Футбол. Зарубежный
19:30
Милан
Интер
Футбол. Зарубежный
19:30
Кьево
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
19:45
Ренн
Монако
Футбол. Еврокубки
21:45
Барселона
Рома
Футбол. Еврокубки
21:45
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
3.04
Севилья1
Бавария2
Футбол. Еврокубки
3.04
Ювентус0
Реал3
Все события
СМИ: Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
Жириновский высказался об отставке Амана Тулеева
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Роналду стал первым футболистом, забившим в 10 матчах ЛЧ подряд
Шатаут Василевского и передача Кучерова помогли победить «Тампе»
Лили-Роуз Депп рассталась с бойфрендом
Пользователи Сети обсуждают «помолодевшего» Дмитрия Харатьяна
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Версия Мэй провалилась: следа РФ в «деле Скрипаля» нет
Тысячи россиян жаждут наказать «фашистку» Малышеву
Фоторепортажи
12Самая красивая теннисистка мира (фото)
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
09:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Увидимся в Вегасе!» Головкин анонсировал настоящий чемпионский бой на 5 мая

Чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал еще один пост в своем инстаграме про поединок 5 мая, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Если хотите получить большой подарок на #CincodeMayo и увидеть настоящий чемпионский бой — увидимся в Вегасе! 5/5/18», — написал GGG.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что ночью состоялась пресс-конференция, которую устроила промоутерская компания Golden Boy, представляющая интересы мексиканского боксера Сауля «Канело» Альвареса. На ней было объявлено, что второй бой «Канело» с Головкиным официально отменен из-за отказа мексиканца.

После этого свое заявление сделал и Головкин, который заявил, что все равно проведет поединок 5 мая.

Свое желание встретиться с казахстанцем выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучи Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Также свое заявление после отказа «Канело» от боя с Головкиным сделал и чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс. Он обратился к казахстанцу и предложил сделать поединок за все пояса.

Читайте также
Повторный поединок между Головкиным и Альваресом не состоится

Напомним, в двух допинг-пробах Альвареса от 17 и 20 февраля в Мексике были обнаружены следы кленбутерола. Команда боксера настаивает, что запрещенные вещества попали через зараженное мясо.

В марте Альварес переместил тренировочный лагерь в Сан-Диего (штат Калифорния, США) и сдал три чистые допинг-пробы, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) временно отстранила его. Слушание по делу Альваресу состоится 18 апреля — ему грозит годичная дисквалификация.

Первый бой между Головкиным и Альваресом прошел 16 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился ничьей, которая вызвала споры среди фанатов и специалистов. Этот результат сохранил за казахстанцем все его титулы, но прервал серию из 37 побед.

Я готовлю Головкину отличное предложение - промоутер Сондерса о бое за звание абсолютного чемпиона
Роналду стал первым футболистом, забившим в 10 матчах ЛЧ подряд
Панарин вошел в историю «Коламбуса». Обзор матчей НХЛ
Сергей Семак продлил контракт с «Уфой»
Клуб КХЛ «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером
СМИ сообщили о переговорах «Зенита» со Спаллетти
Роналду поблагодарил фанатов «Ювентуса» за аплодисменты
СМИ: Украинский тренер может сменить Карпина в «Ростове»
Новости
Авто
Гаишникам придумают «ежедневный план» (и это не «палки») Глава ГИБДД Михаил Черников планирует окончательно избавиться от так называемой «палочной системы»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Елена Ксенофонтова отсудила дочь у бывшего мужа Актриса поблагодарила неравнодушных за поддержку.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь