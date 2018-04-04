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09:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Правильное время и место». Чемпион WBO Сондерс предложил Головкину объединить титулы

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) обратился к казахстанцу Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО), который владеет остальными поясами этого дивизиона — WBC, WBA (Super), IBF и IBO.

Заявление Сондерс сделал через полтора часа после того, как мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО) отказался от второго боя из-за своего допингового дела.

В твите Сондерс указал промоутера Головкина Тома Леффлера, а также компанию MTK Global и промоутера Фрэнка Уоррена, которые представляют его интересы.

«GGG, Том Леффлер, правильное время и место. Давай, чемп! #ВсеПояса. Пусть король будет коронован!» — написал Сондерс в официальном твиттере.

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Следующий бой Головкин проведет 5 мая в Лас-Вегасе. Команда казахстанца в ближайшее время объявит имя соперника.

Возвращение Сондерса на ринг запланировано на 23 июня на арене О2 в Лондоне, а его соперником станет британец Мартин Мюррей (36−4−1, 17 КО). Изначально поединок должен был состояться 14 апреля, но чемпион WBO перенес его на два месяца из-за травмы руки.

Напомним, в феврале Альварес сдал две положительные допинг-пробы на кленбутерол, после чего был отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC). Слушание по его делу состоится 18 апреля — мексиканцу может грозить годичная дисквалификация.

Свое желание встретиться с Головкиным и заменить «Канело» ранее выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучу Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

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Ранее Сондерс упрекнул Головкина в выборе «легкой работы на 5 мая» и «ожидании допингового жулика» на сентябрь. Казахстанец и британец уже долгое время считаются потенциальными соперниками для боя, но их предыдущие переговоры заканчивались неудачно.

Отметим, что титул WBO остается единственным, которого не хватает Головкину для звания абсолютного чемпиона мира.

Я готовлю Головкину отличное предложение - промоутер Сондерса о бое за звание абсолютного чемпиона
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