Головкин после отказа «Канело» официально объявил дату своего следующего боя
Планы казахстанца изменились
Планы казахстанца изменились
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) объявил дату следующего боя, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец выступит 5 мая в
«Я буду защищать свои титулы на Синко де Майо в
Изначально на 5 мая соперником Головкина должен был стать мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО), поединок с которым в сентября завершился ничьей. Второй бой, как и первый, планировалось провести на арене
В феврале Альварес сдал две положительные
Накануне Альварес объявил, что отказывается от второго боя с Головкиным. Он надеется, что срок его дисквалификации будет коротким, и запланировал возвращение на ринг в августе или сентябре. Мексиканец также заявил о планах провести второй бой с Головкиным после того, как будет полностью оправдан.
Ранее стало известно, что команда Головкина подала заявку на проведение боя в
Свое желание встретиться с Головкиным и заменить «Канело» ранее выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучу Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар