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02:13 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин после отказа «Канело» официально объявил дату своего следующего боя

Планы казахстанца изменились из-за допинга соперника.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) объявил дату следующего боя, передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец выступит 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В этот день в Мексике празднуется один из главных национальных праздников — Синко де Майо.

«Я буду защищать свои титулы на Синко де Майо в Лас-Вегасе. Официальное объявление — скоро», — говорится в официальном твиттере Головкина.

Изначально на 5 мая соперником Головкина должен был стать мексиканец Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО), поединок с которым в сентября завершился ничьей. Второй бой, как и первый, планировалось провести на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, а телеканал HBO собирался транслировать его по системе платных трансляций (PPV).

В феврале Альварес сдал две положительные допинг-пробы на кленбутерол, после чего был отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC). Слушание по его делу состоится 18 апреля — мексиканцу может грозить годичная дисквалификация.

Накануне Альварес объявил, что отказывается от второго боя с Головкиным. Он надеется, что срок его дисквалификации будет коротким, и запланировал возвращение на ринг в августе или сентябре. Мексиканец также заявил о планах провести второй бой с Головкиным после того, как будет полностью оправдан.

Ранее стало известно, что команда Головкина подала заявку на проведение боя в Лас-Вегасе, но на арене MGM. Его промоутер Том Леффлер призывал фанатов не сдавать билетов на самолеты и гостиницы, так как казахстанец точно выступит в главном городе Невады.

Свое желание встретиться с Головкиным и заменить «Канело» ранее выразили несколько боксеров, среди которых — американцы Джермалл Чарло, Деметриус Андраде, украинец Сергей Деревянченко, ирландец Гэри О́Салливан, бразилец Ямагучу Фалькао, чемпион WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес и его соотечественник Хулио Сезар Чавес-младший.

Головкин после отказа "Канело" официально объявил дату своего следующего боя
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