Повторный поединок между Головкиным и Альваресом не состоится

Источник: Reuters

Во вторник в Лос-Анджелесе в офисе промоутерской компании Golden Boy Promotions состоялась пресс-конференция Альвареса, на которой было объявлено об отмене поединка.

Ранее сообщалось, что повторный поединок между Головкиным и Альваресом должен пройти 5 мая в Лас-Вегасе. Однако в начале марта стало известно, что допинг-проба мексиканца, взятая в рамках добровольного тестирования в феврале, дала положительный результат на кленбутерол. Альварес утверждал, что положительные допинг-тесты были следствием потребления мяса во время тренировочного сбора в Мексике. Дисциплинарная комиссия по делу мексиканского боксера пройдет 18 апреля.