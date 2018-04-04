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00:12 (мск), источник: ТАСС

Повторный поединок между Головкиным и Альваресом не состоится

ТАСС, 3 апреля. Бой-реванш между чемпионом мира по трем престижным версиям в среднем весе Геннадием Головкиным из Казахстана и мексиканским боксером Саулем Альваресом не состоится. Об этом сообщает портал Boxingscene.com.

Источник: Reuters

Во вторник в Лос-Анджелесе в офисе промоутерской компании Golden Boy Promotions состоялась пресс-конференция Альвареса, на которой было объявлено об отмене поединка.

Ранее сообщалось, что повторный поединок между Головкиным и Альваресом должен пройти 5 мая в Лас-Вегасе. Однако в начале марта стало известно, что допинг-проба мексиканца, взятая в рамках добровольного тестирования в феврале, дала положительный результат на кленбутерол. Альварес утверждал, что положительные допинг-тесты были следствием потребления мяса во время тренировочного сбора в Мексике. Дисциплинарная комиссия по делу мексиканского боксера пройдет 18 апреля.

Первый бой между боксерами состоялся 17 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился ничейным результатом, Головкин защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 72,6 кг.

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