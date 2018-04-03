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19:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Чавес-младший намерен заменить Альвареса в бою с Головкиным

Бывший чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший заявил о желании выйти в ринг 5 мая с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, сообщает BoxingScene.

Источник: AP 2018

Таким образом, мексиканец выразил готовность заменить в противостоянии с казахстанцем своего соотечественника Сауля Альвареса.

Последний, вероятнее всего, не будет допущен к поединку с Головкиным из-за проваленного допинг-теста. Вместе с тем Чавес согласен на бой лишь во втором среднем весе (до 76,2 кг). Предыдущий раз мексиканец появлялся в ринге в мае 2017 года и был деклассирован Саулем Альваресом.

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