Чавес-младший намерен заменить Альвареса в бою с Головкиным

Последний, вероятнее всего, не будет допущен к поединку с Головкиным из-за проваленного допинг-теста. Вместе с тем Чавес согласен на бой лишь во втором среднем весе (до 76,2 кг). Предыдущий раз мексиканец появлялся в ринге в мае 2017 года и был деклассирован Саулем Альваресом.