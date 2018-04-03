Мальчик попросил у российского хоккеиста клюшку, чтобы он мог отбиваться от болельщиков команды-соперника.
Чавес-младший намерен заменить Альвареса в бою с Головкиным
Бывший чемпион мира Хулио Сезар
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Бывший чемпион мира Хулио Сезар
Таким образом, мексиканец выразил готовность заменить в противостоянии с казахстанцем своего соотечественника Сауля Альвареса.
Последний, вероятнее всего, не будет допущен к поединку с Головкиным