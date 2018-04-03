Майорга самыми серьёзными соперниками назвал де ла Хойю и Котто

«Я бы сказал, что со всеми оппонентами было непросто. Но труднее всего было с теми, от кого я вообще не ожидал серьёзного сопротивления. У меня за всю карьеру было около 80 противников. Меня жестоко побил Оскар де ла Хойя. Он сам левша, но боксирует в стойке правши. Он умеет бить обеими руками, а кулаки у него, как камни. Де ла Хойя побил меня сильнее, чем кто-либо ещё за всю мою карьеру. Но это в прошлом.