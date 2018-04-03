Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
6 ошибок общения в школьных чатах, которые всех раздражают
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Марию Шарапову сфотографировали с «обручальным» кольцом
Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор1
Ак Барс1
Футбол. Зарубежный
19:30
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Дженоа
Кальяри
Футбол. Зарубежный
19:30
Аталанта
Сампдория
Футбол. Еврокубки
21:45
Севилья
Бавария
Футбол. Еврокубки
21:45
Ювентус
Реал
Хоккей. НХЛ
4.04
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
4.04
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
4.04
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
4.04
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
4.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
4.04
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
4.04
Калгари Флэймз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
4.04
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
4.04
Сан-Хосе Шаркс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз3
Колорадо Эвеланш1
Все события
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Ханты-мансийские биатлонистки выиграли эстафету на ЧР
Бьерндален пожаловался на проблемы с сердцем
Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд
Ксению Собчак уличили в использовании фотошопа
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
27«Амкар» увозит из Москвы три очка
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
16:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Майорга самыми серьёзными соперниками назвал де ла Хойю и Котто

Бывший чемпион мира по боксу Рикардо Майорга, который в январе 2018 года объявил о завершении профессиональной карьеры боксёра, но вернётся на ринг в апреле 2018 года, сообщил, кого считает своими самыми серьёзными соперниками в карьере.

Источник: РИА "Новости"

«Я бы сказал, что со всеми оппонентами было непросто. Но труднее всего было с теми, от кого я вообще не ожидал серьёзного сопротивления. У меня за всю карьеру было около 80 противников. Меня жестоко побил Оскар де ла Хойя. Он сам левша, но боксирует в стойке правши. Он умеет бить обеими руками, а кулаки у него, как камни. Де ла Хойя побил меня сильнее, чем кто-либо ещё за всю мою карьеру. Но это в прошлом.

Когда мне говорили о Мигеле Котто, я думал, что победить этого лысого малыша мне не составит труда. Но он бил в семь раз сильнее, чем де ла Хойя, словно избивал меня камнями, а не рукой в перчатке. Мне так не доставалось за всю мою карьеру, — сказал Майорга RT.

 Чтобы убиться. Трусова уже сейчас прыгает круче Загитовой, но это тупик
На всё воля Путина. Что ждёт наш футбол после выборов
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года
СМИ: ФИФА запретит Ибрагимовичу участвовать в ЧМ-2018
Ханты-мансийские биатлонистки выиграли эстафету на ЧР
Бьерндален пожаловался на проблемы с сердцем
UFC больше не будет организовывать бой Нурмагомедов — Фергюсон
Малышко победил в масс-старте на чемпионате России по биатлону
СМИ: Украинский тренер может сменить Карпина в «Ростове»
Новости
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь