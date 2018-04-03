Смерть боксера спасла жизнь семи людям

«Он помогал людям до самого конца. Скотт всегда вступался за слабых, всем помогал. Теперь я хочу, чтобы люди помнили его не только как боксера, но и каким человеком он был», — сказал Ребекка.



В помощь семье Уэстгарта была создана страница на краудфандинговом сайте. С ее помощью собрано почти 9 тысяч фунтов.



Уэстгарт начал заниматься боксом в 2009 году, в 2013-м он стал профессионалом. На его счету было 7 побед, 2 поражения и одна ничья.