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Смерть боксера спасла жизнь семи людям
Боксер Скотт Уэстгарт спас 7 человек после своей смерти благодаря донорству органов.
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Боксер Скотт Уэстгарт спас 7 человек после своей смерти благодаря донорству органов.
31-летний англичанин умер в феврале после победного поединка с Деком Спеллманом. Перед смертью он дал согласие стать донором. Об этом рассказала его мать Ребекка.
«Он помогал людям до самого конца. Скотт всегда вступался за слабых, всем помогал. Теперь я хочу, чтобы люди помнили его не только как боксера, но и каким человеком он был», — сказал Ребекка.
В помощь семье Уэстгарта была создана страница на краудфандинговом сайте. С ее помощью собрано почти 9 тысяч фунтов.
Уэстгарт начал заниматься боксом в 2009 году, в 2013-м он стал профессионалом. На его счету было 7 побед, 2 поражения и одна ничья.