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14:39 (мск), источник: Vesti.kz

Журналист ESPN нашел для Головкина оптимальную замену «Канело»

Журналист ESPN Фернандо Барбоза в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил, почему ирландский средневес Гэри О́Салливан является самой оптимальной заменой мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу для боя с казахстанцем Геннадием Головкиным, который запланирован на 5 мая.

Источник: Reuters

В феврале Альварес сдал два положительных допинг-теста на кленбутерол в Мексике. Команда боксера настаивает, что запрещенное вещество попало в организм через зараженное мясо. Затем «Канело» сдал три чистых теста в США, но Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранила его до 18 апреля, когда будет проведено слушание по его делу.

В данный момент поединок Головкина и Альвареса, назначенный на 5 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, находится под угрозой срыва. При этом Головкин все равно настроен провести бой в эту дату, но соперником может быть другой боксер.

«О́Салливан — самая оптимальная замена «Канело». Этот боксер давно пытается обратить внимание Головкина на себя. Вряд ли за столь короткий срок удастся договориться с Чарло или Джейкобсом. Гораздо интереснее был бы бой с Сондерсом, однако такой поединок требует подготовки.

На данным момент — О́Салливан единственный, кто согласен драться с Головкиным без большого гонорара. На мой взгляд, он самый подходящий вариант для того, чтобы Головкин избежал простоя. Я думаю, он — главный кандидат на бой с GGG 5 мая, — отметил Барбоза.

Свое желание заменить Альвареса выразили несколько боксеров. Наиболее заинтересованы в этом обязательные претенденты Джермалл Чарло (по WBC) и Сергей Деревянченко (по IBF), а также Деметриус Андраде. В свою очередь основатель портала Fight Space Григорий Стангрит заявил о том, боксеры требуют от GGG неадекватно завышенный гонорар.

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