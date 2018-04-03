СМИ: В случае отмены реванша с «Канело» Головкин проведет бой с О’Салливаном

По данным этого СМИ, если мексиканец все-таки будет дисквалифицирован, GGG проведет поединок 5 мая в Лас-Вегасе против ирландца Гэри О́Салливана (27−2, 19 КО).

Отмечается, что вероятнее всего место проведения боя останется прежним — это арена T-Mobile в Лас-Вегасе, а поединок будет показан в системе PPV на телеканале HBO. При этом можно ожидать трудности с продажей трансляций и билетов, так как О́Салливан не имеет большой базы поклонников в США.

Кандидат на замену «Канело» представил постер боя с Головкиным на 5 мая.