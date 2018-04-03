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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

СМИ: В случае отмены реванша с «Канело» Головкин проведет бой с О’Салливаном

Определился соперник р чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) на случай, если отменится бой с попавшимся на допинге мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО), сообщает ZonaESPN.

По данным этого СМИ, если мексиканец все-таки будет дисквалифицирован, GGG проведет поединок 5 мая в Лас-Вегасе против ирландца Гэри О́Салливана (27−2, 19 КО).

Отмечается, что вероятнее всего место проведения боя останется прежним — это арена T-Mobile в Лас-Вегасе, а поединок будет показан в системе PPV на телеканале HBO. При этом можно ожидать трудности с продажей трансляций и билетов, так как О́Салливан не имеет большой базы поклонников в США.

Кандидат на замену «Канело» представил постер боя с Головкиным на 5 мая.

Напомним, промоутер Головкина подбирает другие варианты на случай, если реванш с Альваресом, попавшимся на допинге, все-таки будет отменен. Так, появилась информация, что команда GGG хочет забронировать в Лас-Вегасе еще одну арену на 5 мая на случай, если придется менять противника.

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