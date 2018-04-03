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09:15 (мск), источник: Sports.kz

Президент WBC вынес вердикт по допингу «Канело» перед реваншем с Головкиным

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман встал на сторону своего соотечественника, мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, которого подозревают в преднамеренном использовании запрещенных веществ перед рематчем с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

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Две допинг-пробы Альвареса за 17 и 20 февраля показали наличие следов кленбутерола. По версии промоутеров «Канело», вещество попало к нему в организм через мексиканское мясо.

— «Канело», в частности и исключительно в этом случае, может считаться виновным в небрежности и невежестве и безответственном отношении к своему рациону. Однако со всеми фактами и информацией, доступными для анализа этого дела, я не могу признать его виновным в использовании допинга.

Уровни кленбутерола, обнаруженные у Альвареса, являются последовательными и более низкими, чем в примерах других спортсменов, которые в конечном итоге признавались последствием «зараженных» пищевых продуктов. Кленбутерол является естественной проблемой здравоохранения в Мексике и других странах, — цитирует Сулеймана Boxingnews24.com.

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