Президент WBC вынес вердикт по допингу «Канело» перед реваншем с Головкиным

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Две допинг-пробы Альвареса за 17 и 20 февраля показали наличие следов кленбутерола. По версии промоутеров «Канело», вещество попало к нему в организм через мексиканское мясо.

— «Канело», в частности и исключительно в этом случае, может считаться виновным в небрежности и невежестве и безответственном отношении к своему рациону. Однако со всеми фактами и информацией, доступными для анализа этого дела, я не могу признать его виновным в использовании допинга.