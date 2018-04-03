Промоутер Андраде рассказал о переговорах с командой Головкина

— Том спросил у меня, в зале ли Деметриус и может ли он уложиться в вес. Я ответил, что да, Андраде в зале и он может сделать вес. Думаю, у нас есть шанс. Деметриус может помочь продать pay-per-view. Фанаты почувствуют, что он может выиграть этот бой. Это и будет ключом, — ответил промоутер в беседе с Los Angeles Times.