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09:06 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер Андраде рассказал о переговорах с командой Головкина

Промоутер Арти Пелульо, ведущий дела американца Деметриуса Андраде, сказал, что представитель Геннадия Головкина Том Леффлер уже выходил с ним на связь по поводу возможного поединка 5 мая, сообщает Sports.kz.

В данный момент команда GGG занимается поиском запасного плана на случай срыва рематча с Саулем Альваресом из-за допинга мексиканца. 30-летний экс-чемпион мира в первой средней категории Андраде также заинтересован в таком бою.

По словам Пелульо, беседа с Леффлером пока проходила лишь путем текстовых сообщений.

— Том спросил у меня, в зале ли Деметриус и может ли он уложиться в вес. Я ответил, что да, Андраде в зале и он может сделать вес. Думаю, у нас есть шанс. Деметриус может помочь продать pay-per-view. Фанаты почувствуют, что он может выиграть этот бой. Это и будет ключом, — ответил промоутер в беседе с Los Angeles Times.

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