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08:55 (мск), источник: Sports.kz

Представитель Деревянченко попросил IBF назначить бой украинца с Головкиным на 5 мая

Алекс Домброфф, адвокат со-промоутера украинца Сергея Деревянченко Лу ДиБеллы, направил письмо в офис Международной боксерской федерации (IBF) с просьбой немедленно назначить поединок между их клиентом и Геннадием Головкиным в том случае, если намеченный на 5 мая рематч GGG и Сауля Альвареса будет отменен, сообщает Sports.kz.

«Канело» рискует получить дисквалификацию из-за допинга и лишиться возможности выйти на ринг в запланированную дату. Деревянченко с прошлого года является обязательным претендентом Головкина по линии IBF.

«Деревянченко стал обязательным претендентом Головкина в августе 2017 года — почти восемь месяцев назад. Таким образом, согласно правилам IBF, действующий чемпион должен проводить защиты титула каждые девять месяцев, и будет иметь смысл назначить бой с Деревянченко в качестве следующей защиты для Головкина», — говорится в письме.

Добмрофф добавил, что в случае отмены рематча GGG и «Канело», позволение казахстанцу провести промежуточный бой с кем-то помимо Деревянченко, заставит украинского боксера ждать как минимум до осени, а возможно, и более 18 месяцев, что отрицательным образом скажется на его карьере и не будет соответствовать принципам справедливости, которых придерживается IBF.

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер в беседе с ESPN сказал, что команда Деревянченко пока не выходила с ним на связь.

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