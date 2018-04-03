Представитель Деревянченко попросил IBF назначить бой украинца с Головкиным на 5 мая

«Канело» рискует получить дисквалификацию из-за допинга и лишиться возможности выйти на ринг в запланированную дату. Деревянченко с прошлого года является обязательным претендентом Головкина по линии IBF.

«Деревянченко стал обязательным претендентом Головкина в августе 2017 года — почти восемь месяцев назад. Таким образом, согласно правилам IBF, действующий чемпион должен проводить защиты титула каждые девять месяцев, и будет иметь смысл назначить бой с Деревянченко в качестве следующей защиты для Головкина», — говорится в письме.

Добмрофф добавил, что в случае отмены рематча GGG и «Канело», позволение казахстанцу провести промежуточный бой с кем-то помимо Деревянченко, заставит украинского боксера ждать как минимум до осени, а возможно, и более 18 месяцев, что отрицательным образом скажется на его карьере и не будет соответствовать принципам справедливости, которых придерживается IBF.