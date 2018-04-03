Представитель Деревянченко попросил IBF назначить бой украинца с Головкиным на 5 мая
Алекс Домброфф, адвокат
Алекс Домброфф, адвокат
«Канело» рискует получить дисквалификацию
«Деревянченко стал обязательным претендентом Головкина в августе 2017 года — почти восемь месяцев назад. Таким образом, согласно правилам IBF, действующий чемпион должен проводить защиты титула каждые девять месяцев, и будет иметь смысл назначить бой с Деревянченко в качестве следующей защиты для Головкина», — говорится в письме.
Добмрофф добавил, что в случае отмены рематча GGG и «Канело», позволение казахстанцу провести промежуточный бой с
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер в беседе с ESPN сказал, что команда Деревянченко пока не выходила с ним на связь.