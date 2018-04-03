У Моминова сменился соперник по бою 6 апреля

В частности, соперником Бобиржана Моминова (5−0, 4 КО) вместо аргентинца Габриэля Фернандо Пуналефа Кальфина (24−8−5, 9 КО) станет другой местный боксер Рикардо Герман Сориа (5−6−1, 2 КО). Поединок пройдет в первой средней категории и рассчитан на шесть раундов.

Также в этот вечер на ринг выйдет другой наш соотечественник Арман Рысбек (3−0, 2 КО), выступающий в суперсредней весовой категории. Его оппонентом будет 26-летний местный файтер Карлос Альберто Родригес (6−7−1, 2 КО), известный также как Кнут.