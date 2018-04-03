Абель Санчес: Бой Головкина с Альваресом нужно было давно отменить

«Бой с Канело нужно было отменить уже давно, а не в последнюю минуту. Это должно было случиться несколько недель назад, как только стало известно о допинге. Если отмена случится в последний момент, то это доставит множество проблем для всего события, даже если исход слушаний будет в пользу Альвареса. Как по мне, поведения Сауля — это ребячество. Как можно не проверять состава своих продуктов? Геннадий даже не принимает витаминов, чтобы чего не вышло.