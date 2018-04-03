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08:43 (мск), источник: Sports.kz

Абель Санчес: Бой Головкина с Альваресом нужно было давно отменить

Наставник чемпиона мира по версии WBA Super, WBC, IBF, IBO Геннадия Головкина Абель Санчес заявил, что бой его подопечного против Сауля Альвареса нужно было отменить, как только мексиканец попался на допинге.

«Бой с Канело нужно было отменить уже давно, а не в последнюю минуту. Это должно было случиться несколько недель назад, как только стало известно о допинге. Если отмена случится в последний момент, то это доставит множество проблем для всего события, даже если исход слушаний будет в пользу Альвареса. Как по мне, поведения Сауля — это ребячество. Как можно не проверять состава своих продуктов? Геннадий даже не принимает витаминов, чтобы чего не вышло.

После слушаний у Головкина будет только две недели на поиски нового соперника. Также не будет времени на раскрутку этого боя. Но Геннадий так или иначе выступит 5 мая в Лас-Вегасе. C кем? Этого никто не знает, однако его промоутер имеет план Б, — приводит слова Санчеса ресурс RingPolska.

Напомним, что в крови Альвареса обнаружили кленбутерол, который используют для наращивание мышечной массы. Представители мексиканца считают, что запрещенный препарат оказался в крови боксера из-за зараженного мяса.

Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила спортсмена от боев, а окончательное решение вынесет 18 апреля.

Ранее эксперт ESPN заявил, что Альварес должен покаяться и отказаться от поединка против Головкина. Также президент WBC Маурисио Сулейман считает, что поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса не состоится.

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