Абель Санчес: Бой Головкина с Альваресом нужно было давно отменить

«Бой с Канело нужно было отменить уже давно, а не в последнюю минуту. Это должно было случиться несколько недель назад, как только стало известно о допинге. Если отмена случится в последний момент, то это доставит множество проблем для всего события, даже если исход слушаний будет в пользу Альвареса. Как по мне, поведения Сауля — это ребячество. Как можно не проверять состава своих продуктов? Геннадий даже не принимает витаминов, чтобы чего не вышло.
После слушаний у Головкина будет только две недели на поиски нового соперника. Также не будет времени на раскрутку этого боя. Но Геннадий так или иначе выступит 5 мая в Лас-Вегасе. C кем? Этого никто не знает, однако его промоутер имеет план Б, — приводит слова Санчеса ресурс RingPolska.
Напомним, что в крови Альвареса обнаружили кленбутерол, который используют для наращивание мышечной массы. Представители мексиканца считают, что запрещенный препарат оказался в крови боксера из-за зараженного мяса.
Спортивная комиссия штата Невада временно отстранила спортсмена от боев, а окончательное решение вынесет 18 апреля.
Ранее эксперт ESPN заявил, что Альварес должен покаяться и отказаться от поединка против Головкина. Также президент WBC Маурисио Сулейман считает, что поединок Геннадия Головкина и Сауля Альвареса не состоится.