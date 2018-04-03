Бой за звание чемпиона мира WBA между Пакьяо и Матиссе состоится 14 июля в Малайзии

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Об этом сообщил глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что проведение поединка запланировано на июнь.

«Горд официально объявить о том, что чемпион мира в полусреднем весе Лукас Матиссе будет защищать свой титул в поединке против Мэнни Пакьяо в Куала-Лумпуре, Малайзия, в субботу вечером 14 июля», — написал де ла Хойя.

Последний поединок Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля 2017 года и проиграл по очкам. В январе 2018 года Матиссе в бою за вакантный титул чемпиона мира одержал победу нокаутом в 8-м раунде над Тевой Кирамом из Таиланда.