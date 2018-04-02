Выбор за Головкиным. Кто всерьез согласился заменить «Канело»
С каждым днем список боксеров, желающих выйти в ринг 5 мая с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) растет, сообщает Sports.kz.
С каждым днем список боксеров, желающих выйти в ринг 5 мая с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) растет, сообщает Sports.kz.
Деметриус Андраде (25−0, 16 КО)
Гэри О’Салливан (27−2, 19 КО)
Эпатажный ирландец, дразнивший Головкина Боратом, также вызвался заменить «Канело». Он даже опубликовал в твиттере самодельную афишу этого поединка. «Я провел в готовности три последних года, так что мне не нужно готовиться. Сделайте этот бой! Давай устроим Big Drama Show!» — пишет «Спайк».
Сергей Деревянченко (12−0, 10 КО)
Украинский боксер — обязательный претендент Головкина по линии IBF. Менеджер Деревянченко Кит Коннолли заявил, что он готов провести бой: «Сергей готов и сможет драться с GGG, если бой с “Канело” провалится. Сергей — единственный обязательный претендент Головкина, который сейчас не занят. Он доступен и является логичным выбором. Поэтому, если бой с “Канело” не состоится, мы с удовольствием примем его».
Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО)
Чемпион WBO должен был в апреле встретиться с Мартином Мюрреем (36−4−1, 17 КО), но получил травму руки — их бой был отложен до 23 июня. Не исключено, что, если Сондерс оправится от травмы раньше, то примет бой за звание абсолютного чемпиона дивизиона с Головкиным 5 мая. «Если для “Канело” будут последствия, то никто из организаторов не захочет терять большой вечер бокса. Скорее всего, новым соперником Головкина станет именно Сондерс — готовый к поединку боксер, имеющий чемпионский пояс», — говорит промоутер британца Фрэнк Уоррен.
Хулио Сесар
Хайме Мунгия (28−0, 24 КО)
На первый взгляд 21-летний мексиканский нокаутер из первого среднего веса может показаться странным вариантом, но его выбор может быть оправдан с экономической точки зрения: на «Синко де майо» многие мексиканцы уже забронировали билеты в
Хильберто Рамирес (37−0, 25 КО)
«Сурдо» обещает рискнуть своим титулом в поединке с Головкиным, однако у него условия такие же, как у Чавеса — бой в суперсреднем весе.
Из менее серьезных заявлений можно выделить слова Джермалла Чарло (26−0, 20 КО): «GGG, ты должен подраться со мной! Я твой обязательный претендент, претендент номер один! Если “Канело” на допинге, и ты не хочешь драться с ним, тогда дерись со мной — я ем хорошее мясо!». Правда, у него запланирован бой на 21 апреля с Уго