Выбор за Головкиным. Кто всерьез согласился заменить «Канело»

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Деметриус Андраде (25−0, 16 КО)

Экс-чемпион мира в первом среднем весе по версии WBA поднялся в 160-фунтовый дивизион и заявил о намерении подраться с Головкиным. «Для меня было бы честью разделить ринг с ним. Я поднялся в средний вес, чтобы проверить свои навыки и талант против лучших. GGG — объединенный чемпион, так что я хочу этого боя. С дороги, “Канело”! Время шокировать мир», — писал американец в твиттере.

Гэри О’Салливан (27−2, 19 КО)

Эпатажный ирландец, дразнивший Головкина Боратом, также вызвался заменить «Канело». Он даже опубликовал в твиттере самодельную афишу этого поединка. «Я провел в готовности три последних года, так что мне не нужно готовиться. Сделайте этот бой! Давай устроим Big Drama Show!» — пишет «Спайк».

Сергей Деревянченко (12−0, 10 КО)

Украинский боксер — обязательный претендент Головкина по линии IBF. Менеджер Деревянченко Кит Коннолли заявил, что он готов провести бой: «Сергей готов и сможет драться с GGG, если бой с “Канело” провалится. Сергей — единственный обязательный претендент Головкина, который сейчас не занят. Он доступен и является логичным выбором. Поэтому, если бой с “Канело” не состоится, мы с удовольствием примем его».

Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО)

Чемпион WBO должен был в апреле встретиться с Мартином Мюрреем (36−4−1, 17 КО), но получил травму руки — их бой был отложен до 23 июня. Не исключено, что, если Сондерс оправится от травмы раньше, то примет бой за звание абсолютного чемпиона дивизиона с Головкиным 5 мая. «Если для “Канело” будут последствия, то никто из организаторов не захочет терять большой вечер бокса. Скорее всего, новым соперником Головкина станет именно Сондерс — готовый к поединку боксер, имеющий чемпионский пояс», — говорит промоутер британца Фрэнк Уоррен.

Хулио Сесар Чавес-младший (50−3−1, 32 КО)

Экс-соперник «Канело» также не прочь сразиться с GGG. Правда, условия вряд ли устроят казахстанца: Чавес согласен драться с ним только в своем дивизионе — 168 фунтах. Вероятнее всего, Геннадий не захочет покидать средний вес.

Хайме Мунгия (28−0, 24 КО)

На первый взгляд 21-летний мексиканский нокаутер из первого среднего веса может показаться странным вариантом, но его выбор может быть оправдан с экономической точки зрения: на «Синко де майо» многие мексиканцы уже забронировали билеты в Лас-Вегас, чтобы поболеть за своего. Промоутер Головкина Том Леффлер подчеркнул, что они рассматривают все варианты.

Хильберто Рамирес (37−0, 25 КО)

«Сурдо» обещает рискнуть своим титулом в поединке с Головкиным, однако у него условия такие же, как у Чавеса — бой в суперсреднем весе.