Озвучены права Головкина в расследовании допинга «Канело»

Сам подозреваемый вправе полностью пройти надлежащий процесс, предоставить информацию и защитить свою позицию. WBC уполномочен проводить расследование по протоколу программы «Чистый бокс» и озвучивать свою позицию, потому как на кону в рематче, в том числе, и пояс этой организации.

Атлетическая комиссия штата Невада имеет все права на проведение расследований и принятие любых решений в пределах своей юрисдикции.

Наконец, Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) имеет право подвергнуть сомнению допинговую ситуацию своего соперника, а также требовать расследования и результатов допинг-тестов. Слушание по делу «Канело» состоится 18 апреля. Если он будет оправдан, рематч состоится в утвержденную ранее дату — 5 мая.