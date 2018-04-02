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2 апреля, источник: Sports.kz

Озвучены права Головкина в расследовании допинга «Канело»

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал о правах, какими обладают стороны в допинговом скандале мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Сам подозреваемый вправе полностью пройти надлежащий процесс, предоставить информацию и защитить свою позицию. WBC уполномочен проводить расследование по протоколу программы «Чистый бокс» и озвучивать свою позицию, потому как на кону в рематче, в том числе, и пояс этой организации.

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Атлетическая комиссия штата Невада имеет все права на проведение расследований и принятие любых решений в пределах своей юрисдикции.

Наконец, Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО) имеет право подвергнуть сомнению допинговую ситуацию своего соперника, а также требовать расследования и результатов допинг-тестов. Слушание по делу «Канело» состоится 18 апреля. Если он будет оправдан, рематч состоится в утвержденную ранее дату — 5 мая.

На него букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.55, победа Альвареса — 2.45, ничья — 25.

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