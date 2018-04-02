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2 апреля, источник: Чемпионат.com

Максим Чурбанов одолел раздельным решением чемпиона Бельгии Мэритона Карашья

31-летний чемпион России по боксу среди профессионалов в первом среднем весе тюменец Максим Чурбанов (8 побед, 3 поражения, 1 ничья) одержал победу раздельным решением судей над 26-летним чемпионом Бельгии албанского происхождения Мэритоном Карашья (18 побед, 5 поражений, 1 ничья).

Бой состоялся в рамках боксерского вечера, проходившего в бельгийском Генте.

«Бельгийская публика привыкла смотреть силовой бокс, наверное, поэтому пришлось работать в маленьком ринге, 4×4 метра, с мягким покрытием, а не как у нас — 6×6. На мягком покрытии не набегаешься, многие просто встают и бьют весь поединок. Я правильно сделал, что не уперся в соперника и давал ему “вымахаться”. Попался сильно бьющий боксер, и, как я понял, он считается у них панчером. Бельгиец хоть наносил мало ударов, но в каждый пытался вложить максимум силы. План на бой был таким: кидать навстречу много-много ударов, чтобы он мазал и уставал, сам в удар не заряжался, старался обыграть за счет технического уровня и скорости. Он потратил все ресурсы к концу боя, и в последнем, 8-раунде у него не осталось совсем сил. Что касается меня, в концовке я функционально чувствовал себя нормально, на четверку. Если бы чуть больше времени было, мог бы еще лучше подготовиться. Несмотря на то что бой получился тяжелым, я доволен результатом. Ложкой дегтя стало рассечение, полученное от столкновения головой», — подчеркнул Чурбанов.

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