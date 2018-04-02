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21:12 (мск), источник: Sports.kz

В невиновность «Канело» не верят даже в Мексике, или Почему рематч с Головкиным 5 мая не состоится

Сайт Heraldodemexico.com.mx прокомментировал перспективы мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) за положительные допинг-тесты перед рематчем с Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Атлетическая комиссия штата Невада направила апелляцию против «Канело», в которой указано, что намеренное или нет употребление допинга является нарушением правил.

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Таким образом, крайне маловероятно, что «Канело», несмотря на последующие отрицательные допинг-пробы, сможет избежать наказания. Слушание в его присутствии намечено на 18 апреля, когда до боя останется меньше трех недель", — пишет издание.

Напомним, у Альвареса было обнаружено запрещенное вещество — кленбутерол. Его команда настаивает на том, что оно попало в организм боксера через зараженную мексиканскую говядину.

В деле о допинге «Канело» перед рематчем с Головкиным появился еще один странный момент
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