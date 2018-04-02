В невиновность «Канело» не верят даже в Мексике, или Почему рематч с Головкиным 5 мая не состоится
Сайт Heraldodemexico.com.mx прокомментировал перспективы мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) за положительные
Сайт Heraldodemexico.com.mx прокомментировал перспективы мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО) за положительные
«Атлетическая комиссия штата Невада направила апелляцию против «Канело», в которой указано, что намеренное или нет употребление допинга является нарушением правил.
Таким образом, крайне маловероятно, что «Канело», несмотря на последующие отрицательные
Напомним, у Альвареса было обнаружено запрещенное вещество — кленбутерол. Его команда настаивает на том, что оно попало в организм боксера через зараженную мексиканскую говядину.