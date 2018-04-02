Как Головкин «врезал» рефери боя Джошуа — Паркер

В частности, команда Паркера жаловалась на него после боя: «Главная проблема была в том, что рефери ни черта не понимал по-английски. Мы интересовались, как он собирается контролировать ход боя, но он ничего не смог ответить. Понятно, что у Джошуа огромное преимущество в длине рук. Для нас было очень важно, чтобы, когда Паркер входил в ближний бой, ему не мешали там поработать. Но рефери все время норовил развести бойцов». Другие люди из мира бокса солидарны с таким мнением о работе Квартароне: «Он просто загубил этот бой», — говорит британский боксер Диллиан Уайт.