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21:07 (мск), источник: Sports.kz

Как Головкин «врезал» рефери боя Джошуа — Паркер

Художник Моджахед Фудаилат, занимающийся созданием мультфильмов на тематику единоборств, опубликовал на своем Youtube-канале ролик, посвященный бою Энтони Джошуа (21−0, 20 КО) и Джозефа Паркера (24−1, 18 КО), сообщает Sports.kz.

Источник: Reuters

Бой состоялся 31 марта в Кардиффе (Уэльс) и завершился победой Джошуа единогласным решением судей, однако запомнился поединок не этим. Автор ролика высмеял отвратительную работу рефери Джузеппе Квартароне.

В частности, команда Паркера жаловалась на него после боя: «Главная проблема была в том, что рефери ни черта не понимал по-английски. Мы интересовались, как он собирается контролировать ход боя, но он ничего не смог ответить. Понятно, что у Джошуа огромное преимущество в длине рук. Для нас было очень важно, чтобы, когда Паркер входил в ближний бой, ему не мешали там поработать. Но рефери все время норовил развести бойцов». Другие люди из мира бокса солидарны с таким мнением о работе Квартароне: «Он просто загубил этот бой», — говорит британский боксер Диллиан Уайт.

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В этом видео нашлось место и казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) — GGG появляется в конце ролика и под свою коронную фразу «Big Drama Show!» наносит мощный удар рефери, и тот улетает из ринга.

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