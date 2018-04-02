Как Головкин «врезал» рефери боя Джошуа — Паркер
Художник Моджахед Фудаилат, занимающийся созданием мультфильмов на тематику единоборств, опубликовал на своем
Художник Моджахед Фудаилат, занимающийся созданием мультфильмов на тематику единоборств, опубликовал на своем
Бой состоялся 31 марта в Кардиффе (Уэльс) и завершился победой Джошуа единогласным решением судей, однако запомнился поединок не этим. Автор ролика высмеял отвратительную работу рефери Джузеппе Квартароне.
В частности, команда Паркера жаловалась на него после боя: «Главная проблема была в том, что рефери ни черта не понимал
В этом видео нашлось место и казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) — GGG появляется в конце ролика и под свою коронную фразу «Big Drama Show!» наносит мощный удар рефери, и тот улетает из ринга.