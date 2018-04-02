Как «Канело» подставил Леффлера и почему у промоутера Головкина все-таки есть запасной план

В свою очередь промоутер GGG Том Леффлер разводит руками — у него нет плана «Б» на такой исход, а значит казахстанский боксер может остаться без соперника на май-июнь. Но Леффлер лукавит, о чем подробнее рассказывают Vesti.kz.

Отмена поединка такого уровня — это настоящий скандал, куда вовлечено большое количество лиц. Это и сами боксеры, представители их команд, организаторы, власти города (в данном случае Лас-Вегаса), владельцы арены и так далее. Трудно подсчитать истинное количество убытков.

Но не трудно догадаться, что они по-настоящему огромные. Сюда же следует приплюсовать и ожидаемый доход от проведения. Вернее не приплюсовать, а отнять. В общем, потеряют от этого все.

Практически основная вина лежит на Альваресе. Спортсмен высшего класса допустил фатальный промах. И не важно, употреблял ли он то самое напичканное препаратом мясо или же намеренно использовал кленбутерол во время подготовки — такого все равно быть не должно! Особенно, когда до поединка осталось буквально пару месяцев.

Употребление всевозможных запрещенных препаратов и вовсе не рассматривается. Необходимо контролировать и то, что ешь. Мясо ли, овощи, фрукты — все должно быть из надежных источников. Ведь неизвестно, чем в итоге все может обернуться. «Косяк» Альвареса очевиден.

По сути Атлетическая комиссия Невады все делает правильно. Назначила расследование, даты слушания. Спустить все на тормозах — значит дискредитировать самих себя, продемонстрировать двойные стандарты, о которых говорят сейчас все, кому не лень.

Единственное, за что их можно упрекнуть — это за перенос оглашения решения. Можно было сделать все и раньше. Тогда у команды Головкина было бы куда больше времени на поиск нового соперника на случай длительного отстранения Альвареса от бокса.

Теперь же будет обеспечена дополнительная суета. Особенно для Тома Леффлера. На словах все готовы встретиться с Головкиным. Но организовать бой — настоящая заморочка, которая решается не за один день и даже не за одну неделю. Следует учитывать, что в апреле дерется целый ряд топовых средневесов, что усложняет задачу.

Головкин сейчас продолжает свой лагерь, на который затрачено уже много времени, финансов и сил. И было бы глупо, если все прошло впустую. Так что не удивляет желание боксера драться в мае в любом случае.

Ситуация на самом деле критическая. Срочный поиск ни к чему хорошему не приведет. На обстоятельные переговоры можно не надеяться. И судя по всему, Леффлер несколько вариантов секретно прорабатывает. Слабо верится в его же слова о том, что никакого плана «Б» у него нет. Профи-бокс — сфера серьезная и непредсказуемая. Нужно подстраховываться во всех деталях. Конечно, спрогнозировать что-либо сложно. Однако реально в запасе оставлять ход на то, или иное событие (травма соперника, допинг). А Леффлер не первый год в этом всем крутится.

Просто пока еще никаких официальных решений в отношения Альвареса и его майской встрече с Головкиным нет, публично о других вариантах Леффлер заявить никак не может.

Приходится ограничивать себя в разговорчивости, делая вбросы о нынешней беспомощности. И так как он профессионал, сетования выглядят неубедительными. Однозначно несколько «удочек» закинуто. GGG — слишком соблазнительная «приманка», чтобы оставить его без внимания — с ним можно обратить на себя внимания, заработать приличные деньги. Ну и есть также возможность отобрать четыре пояса.