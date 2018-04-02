Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Шуменов и Ислам — на втором месте рейтинга WBO
Вышла обновленная версия рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает Sports.kz.
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Вышла обновленная версия рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает Sports.kz.
Бейбут Шуменов вошёл в топ-15 в весе до 90,7 кг и занял 2-ю позицию. В этом же весе Исса Акбербаев опустился с 11-й позиции на 12-ю.
Канат Ислам опустился с 1-й позиции на 2-ю в весовой категории до 69,9 кг.