«Канело» за допинг перед боем с Головкиным предрекают жесткий вердикт

С вопросом о том, каковы реальные шансы на то, что реванш GGG и Канело 5 мая все же состоится, Sports.kz обратился к известному отечественному промоутеру Болату Манкенову.

— Наверняка у команды Головкина есть план действий на 5 мая в случае, если бой с Альваресом не состоится. Что касается реванша с «Канело», то давайте дождемся 18 апреля, когда Атлетическая комиссия официально объявит свое решение. Но я думаю, что если уж начали возвращать билеты, то, скорее всего, этот орган вынесет жесткий вердикт в отношении мексиканца, потому что положительные допинг-пробы на кленбутерол — это, действительно, грубейшее нарушение, и я не думаю, что они пойдут на какие-то уступки, — считает специалист.