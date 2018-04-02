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19:10 (мск), источник: Sports.kz

«Канело» за допинг перед боем с Головкиным предрекают жесткий вердикт

Решение по допинговому делу мексиканца Сауля Канело Альвареса (49−1−2, 34 КО), являющегося оппонентом казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) по всеми ожидаемому бою 5 мая, будет вынесено Атлетической комиссией штата Невада 18 апреля.

С вопросом о том, каковы реальные шансы на то, что реванш GGG и Канело 5 мая все же состоится, Sports.kz обратился к известному отечественному промоутеру Болату Манкенову.

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— Наверняка у команды Головкина есть план действий на 5 мая в случае, если бой с Альваресом не состоится. Что касается реванша с «Канело», то давайте дождемся 18 апреля, когда Атлетическая комиссия официально объявит свое решение. Но я думаю, что если уж начали возвращать билеты, то, скорее всего, этот орган вынесет жесткий вердикт в отношении мексиканца, потому что положительные допинг-пробы на кленбутерол — это, действительно, грубейшее нарушение, и я не думаю, что они пойдут на какие-то уступки, — считает специалист.

В деле о допинге «Канело» перед рематчем с Головкиным появился еще один странный момент
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