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Ангелина Лукас сломала игровой автомат по измерению силы удара
Чемпионка Казахстана по боксу «перебила все автоматы города».
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Чемпионка Казахстана по боксу «перебила все автоматы города».
Чемпионка Казахстана по боксу среди молодежи Ангелина Лукас одним ударом вывела из строя измеритель силы удара в парке развлечений, сообщает Prosports.kz со ссылкой на SportX.kz.
Видео своего удара спортсменка выложила на своей странице в Instagram. Лукас нанесла один удар по груше и автомат не смог вывести силу ее удара. «Перебила все автоматы в городе» — шутливо написала боксерша.
21-летняя Лукас выигрывала чемпионаты страны среди молодежи, становилась призером взрослого чемпионата страны. Побеждала на различных международных турнирах.