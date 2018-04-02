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18:10 (мск), источник: Prosports.kz

Ангелина Лукас сломала игровой автомат по измерению силы удара

Чемпионка Казахстана по боксу «перебила все автоматы города».

Источник: Prosports.kz

Чемпионка Казахстана по боксу среди молодежи Ангелина Лукас одним ударом вывела из строя измеритель силы удара в парке развлечений, сообщает Prosports.kz со ссылкой на SportX.kz.

Видео своего удара спортсменка выложила на своей странице в Instagram. Лукас нанесла один удар по груше и автомат не смог вывести силу ее удара. «Перебила все автоматы в городе» — шутливо написала боксерша.

21-летняя Лукас выигрывала чемпионаты страны среди молодежи, становилась призером взрослого чемпионата страны. Побеждала на различных международных турнирах.

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