Ангелина Лукас сломала игровой автомат по измерению силы удара

Чемпионка Казахстана по боксу среди молодежи Ангелина Лукас одним ударом вывела из строя измеритель силы удара в парке развлечений, сообщает Prosports.kz со ссылкой на SportX.kz.

Видео своего удара спортсменка выложила на своей странице в Instagram. Лукас нанесла один удар по груше и автомат не смог вывести силу ее удара. «Перебила все автоматы в городе» — шутливо написала боксерша.