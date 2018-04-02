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12:20 (мск), источник: Р-Спорт

AIBA очень серьезно оценивает угрозу исключения бокса из программы ОИ

Руководство Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) с большой ответственностью воспринимает угрозу возможного исключения вида спорта из программы Олимпийских игр, заявил в интервью американскому порталу Around The Rings исполнительный директор AIBA Том Вирджетс.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в начале февраля 2018 года заявил, что организация оставляет право пересмотреть включение бокса в программу юношеских Олимпийских игр и Олимпиады-2020. Исполком МОК принял решение о начале расследования системы управления AIBA.

«Мы надеемся, что этого не произойдет, — сказал Вирджетс, отвечая на вопрос об угрозе исключения вида спорта. — Мы любим бокс, мы живем боксом, поэтому мы не можем даже представить, чтобы бокс был вне Олимпиады. Но есть люди, которые хотят этого. И мы не знаем, сколько таких людей среди членов МОК, которые имеют полномочия для принятия таких решений. Я могу сказать, что мы воспринимаем эту угрозу очень серьезно».

«Мы сделаем все, чтобы выполнить все требования МОК, — продолжил представитель AIBA. — И надеемся, что МОК признает наше стремление меняться и стать образцовой олимпийской федерацией. Да, мы признаем, что у бокса были проблемы, мы плохо вели себя в прошлом. Но нужно признать, что бокс — это отличный продукт, и мы сейчас объединены группой людей, которые делают все, чтобы реформировать федерацию и сделать её образцовой. Поэтому, будет большой ошибкой избавиться от спорта, в котором сочетается такое большое количестве ценностей олимпийского движения».

Исполком AIBA в начале ноября 2017 года принял решение о временном отстранении Чинг-Куо Ву от должности президента организации в ожидании вердикта по ряду дисциплинарных обвинений, включая финансовую растрату. В конце месяца чиновник, возглавлявший AIBA на протяжении 11 лет, ушел в отставку с поста главы организации. Исполняющим обязанности президента стал вице-президент AIBA Франко Фальчинелли, а в конце января этот статус перешел к Гафуру Рахимову.

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