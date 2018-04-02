«Допинг в боксе — покушение на убийство». Тренер Пакьяо призвал наказать соперника Головкина

— Если «Канело» назначат штраф в 20 тысяч долларов и слегка пожурят, то спорту это не поможет. Отношение к таким вещам должно быть как при покушении на убийство, ведь это боевой вид спорта, понимаете?

Его поймали за что-то незаконное, так что он должен быть отстранен. Я считаю, его нужно дисквалифицировать на длительный период. Ведь если этого не сделать, они просто посмеются, отделаются легким испугом и пойдут себе дальше.

Если кленбутерол действительно попал к нему через мясо коровы, то существуют способы это проверить. Можно узнать, как долго вещество было в его организме, изучив один-единственный волос. Дело в том, что они должны быть строгими в этом отношении. Нужно заставить их дважды подумать об этом, но сейчас у них этого нет. Вся эта история немного подпортит поединок, если он состоится, — сказал Роуч в беседе с K.O. Artist Sports.