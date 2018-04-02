Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3-летняя фигуристка стала соведущей в «Ледниковом периоде. Дети»
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Сын Сергея Лазарева трогательно поздравил папу с днем рождения
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм ДаксОТ4
Колорадо Эвеланш3
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
02:30
Питтсбург Пингвинз1
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс1
Нью-Джерси Дэвилз2
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Бетис
Хоккей. НХЛ
01:00
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Нэшвилл Предаторз4
Футбол. Зарубежный
1.04
Лион2
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
1.04
Атлетико1
Депортиво0
Все события
Разорвал "Кольцо анаконды": Путин сломал план Запада - эксперт
Медведева не сядет за руль «олимпийской» BMW
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
«Челси» — без Лиги чемпионов? Обзор матчей АПЛ
ЦСКА хлопнул дверью «Олимпа-2» и вновь выжал «Зенит» из тройки
Кейт Миддлтон появилась на пасхальной службе в стильном пальто
Анжелика Варум пришла на вечеринку в платье с глубоким декольте
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Женщина отсудила полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Что делать с маленькой прихожей: 30 ценных идей
Фоторепортажи
8Феттель выиграл Гран-при Австралии
27«Амкар» увозит из Москвы три очка
09:33 (мск), источник: Sports.kz

«Допинг в боксе — покушение на убийство». Тренер Пакьяо призвал наказать соперника Головкина

Тренер Мэнни Пакьяо Фредди Роуч считает, что Атлетическая комиссия штата Невада должна более строго подходить к расследованию допингового дела Сауля Альвареса перед рематчем с Геннадием Головкиным, сообщает Sports.kz.

— Если «Канело» назначат штраф в 20 тысяч долларов и слегка пожурят, то спорту это не поможет. Отношение к таким вещам должно быть как при покушении на убийство, ведь это боевой вид спорта, понимаете?

Его поймали за что-то незаконное, так что он должен быть отстранен. Я считаю, его нужно дисквалифицировать на длительный период. Ведь если этого не сделать, они просто посмеются, отделаются легким испугом и пойдут себе дальше.

Если кленбутерол действительно попал к нему через мясо коровы, то существуют способы это проверить. Можно узнать, как долго вещество было в его организме, изучив один-единственный волос. Дело в том, что они должны быть строгими в этом отношении. Нужно заставить их дважды подумать об этом, но сейчас у них этого нет. Вся эта история немного подпортит поединок, если он состоится, — сказал Роуч в беседе с K.O. Artist Sports.

Второй бой Головкина и «Канело» запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе. Слушание по делу Альвареса состоится 18 апреля.

Жумагулов - Нэм и Естанов - Мирзаев: трансляция боев турнира Fight Nights Global 86 из Алматы
Манчини выиграл в хоккей. Футбол у «Зенита» в Уфе не получался
Кузнецов взбесил Малкина в тысячном матче Овечкина. Обзор НХЛ
«Челси» — без Лиги чемпионов? Обзор матчей АПЛ
ЦСКА хлопнул дверью «Олимпа-2» и вновь выжал «Зенит» из тройки
Испанский теннисист Надаль возглавил рейтинг ATP
Маркус Мотта - человек, передавший Неймару чек на 222 млн евро
Бой Нурмагомедов — Фергюсон отменен в четвертый раз
Новости
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
К юбилею Александра Збруева: 20 лучших фильмов с артистом 31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет — в честь этой даты «Кино Mail.Ru» предлагает подборку лучших ролей прекрасного актера
Недвижимость
Россиянка отсудила у застройщика полмиллиона рублей за испорченный вид из окна
Врач скорой помощи в Саратове заставлял подчиненных строить ему дачу
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
Леди
Как им это удается? Звездные мужчины, которые хорошеют с возрастом Джордж Клуни в молодости был похож на цыгана, а Хавьер Бардем выглядел старше, чем сейчас
Дети
Елена Исинбаева показала первое фото прогулки с сыном Спортсменка до сих пор находится с семьей в Монако.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь