Чавес-младший вызвался заменить «Канело» в бою с Головкиным и назвал свое условие
Как известно, 5 мая в
Как известно, 5 мая в
Однако, на прошлой неделе Атлетическая комиссия штата Невада признала «Канело» виновным в использовании запрещенных препаратов. Ранее в двух его
В данный момент команда GGG прорабатывает запасной план на случай срыва рематча с Альваресом.
Как передает Boxingscene.com со ссылкой на источники в Мексике, свое желание заменить соотечественника в бою 5 мая выразил Хулио Сезар
В своем последнем поединке в мае 2017-го