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08:54 (мск), источник: Sports.kz

Чавес-младший вызвался заменить «Канело» в бою с Головкиным и назвал свое условие

Как известно, 5 мая в Лас-Вегасе казахстанский боксер Геннадий Головкин планирует провести второй поединок с представителем Мексики Саулем «Канело» Альваресом, пишет Sports.kz.

Однако, на прошлой неделе Атлетическая комиссия штата Невада признала «Канело» виновным в использовании запрещенных препаратов. Ранее в двух его допинг-пробах были найдены следы кленбутерола. Слушание по делу состоится 18 апреля и боксеру грозит дисквалификация сроком от шести месяцев до года.

В данный момент команда GGG прорабатывает запасной план на случай срыва рематча с Альваресом.

Как передает Boxingscene.com со ссылкой на источники в Мексике, свое желание заменить соотечественника в бою 5 мая выразил Хулио Сезар Чавес-младший, но с поправкой — сын легендарного боксера согласен биться лишь во второй средней категории (168 фунтов). Несколько лет назад команды боксеров вели переговоры о таком противостоянии, однако не смогли прийти к договоренности.

В своем последнем поединке в мае 2017-го Чавес-младший односторонним образом проиграл «Канело» единогласным решением судей.

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