Чавес-младший вызвался заменить «Канело» в бою с Головкиным и назвал свое условие

Однако, на прошлой неделе Атлетическая комиссия штата Невада признала «Канело» виновным в использовании запрещенных препаратов. Ранее в двух его допинг-пробах были найдены следы кленбутерола. Слушание по делу состоится 18 апреля и боксеру грозит дисквалификация сроком от шести месяцев до года.

Как передает Boxingscene.com со ссылкой на источники в Мексике, свое желание заменить соотечественника в бою 5 мая выразил Хулио Сезар Чавес-младший, но с поправкой — сын легендарного боксера согласен биться лишь во второй средней категории (168 фунтов). Несколько лет назад команды боксеров вели переговоры о таком противостоянии, однако не смогли прийти к договоренности.