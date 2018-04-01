Поветкину нашли следующего соперника

Источник: РИА "Новости"

«Я предложил ему (Поветкину — прим. “Ленты.ру”) бой с другим бойцом в июне, если он этого хочет — с Диллианом Уайтом», — сообщил промоутер.

Уайт также выразил готовность встретиться с Поветкиным на ринге. Херн подчеркнул, что россиянин по-прежнему является одним из претендентов на бой с действующим суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Энтони Джошуа.

Ранее промоутер российского боксера Александра Поветкина Андрей Рябинский рассказал о том, что ведет переговоры по проведению осенью боя россиянина с Джошуа. Рябинский отметил, что окончательной договоренности нет.

В ночь с субботы на воскресенье Поветкин победил нокаутом в бою против Дэвида Прайса. В тот же вечер Джошуа одолел новозеландца Джозефа Паркера. Победа сделала британцачемпионом мира по версиям WBA, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).